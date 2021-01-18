Нерівний доступ до Сovid-вакцини загрожує поширенням нових штамів вірусу

Глобальні прогалини в доступі до вакцин від коронавірусу викликають занепокоєння щодо подальшого поширення коронавірусу, яке може призвести до появи нових небезпечних штамів, ослаблення медицини і подальшої шкоди економіці.

Про це заявила голова відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллер.

– Не можна залишити деякі частини світу без доступу до вакцин, тому що вірус просто повернеться до нас. Це наражає на ризик усіх у всьому світі, – сказала Веллер.

У Великій Британії, США та Європейському Союзі громадяни вже отримали 24 млн доз вакцин, проте велика кількість країн ще не почали вакцинацію, що становить загрозу для формування колективного імунітету.

Веллер зазначила, що поширення нових штамів коронавірусу серед невакцинованих країн може призвести до серйозних економічних наслідків, а також наслідків у сфері охорони здоров’я. Нові штами, які з’явилися у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, поширюються значно швидше.

Також у науковців є побоювання, що майбутні мутації можуть бути менш сприйнятливими до вакцин. Водночас виробники препаратів запевняють, що вакцину можна швидко адаптувати до нових видів вірусу.

Вакцинація у світі

Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз) та Королівство Бахрейн (10 доз).

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Джерело: Bloomberg