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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Болгарії народилася дитина з антитілами до Covid-19

У болгарському місті Пазарджик жінка народила дитину з антитілами від коронавірусу.

Відомо, що 28-річна новоспечена матір під час вагітності захворіла на Covid-19. Вона перебувала у лікарні з лихоманкою, кашлем та загальним нездужанням.

Через це лікарі вирішили робити кесарів розтин, адже коронавірус спричинив зміни плаценти, а ріст плоду сповільнився. Операція пройшла успішно, нині здоров’я дитини у нормі.

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Коли новонародженому зробили тест на наявність антигенів, він показав позитивний результат. Після виписки з лікарні  жінка з дитиною перебуватимуть під наглядом лікарів.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що наразі невідомо, чи може вагітна жінка з коронавірусом передавати вірус своїй дитині під час вагітності або пологів. Нині активні частинки вірусу не виявлені ані в зразках амніотичної рідини у вагітних жінок, ані в грудному молоці.

Коронавірус у дітей

Діти віком до десяти років рідше за дорослих заражаються коронавірусом і набагато легше переносять хворобу. Такий перебіг хвороби зумовлений мало обізнаною імунною системою, яка швидко долає вірус через відсутність попередніх “знань та досвіду”.

Через це діти частіше хворіють в легкій формі або зовсім без симптомів. Однак іноді у них розвивається рідкісне, але важке ускладнення коронавірусу — запальний процес, який вражає одночасно кілька систем організму. Тоді з’являється висока температура, знижений тиск та киснева недостатність.

Джерело: Болгарське національне радіо

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