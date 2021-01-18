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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Вашингтоні активісти роздаватимуть канабіс у пунктах вакцинації від Covid-19

У Вашингтоні активісти з групи DC Marijuana Justice роздаватимуть марихуану у пунктах вакцинації від Covid-19, аби заохотити людей робити щеплення.

Нині невідомо, у яких саме центрах її роздаватимуть. Активісти зазначили, що незабаром розкажуть про всі подробиці.

– Ми шукаємо способи безпечного святкування закінчення пандемії, і ми знаємо, що ніщо так не зближує людей, як конопля, – заявив співзасновник DC Marijuana Justice Ніколас Шиллер.

Організатори додали, що зараз у них є 1,3 кг марихуани, яку планують роздати, а всього вони планують зібрати 2,2 кг до початку акції.

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Також вони роздаватимуть насіння місцевого сорту канабісу Grasso’s Green. Таким чином засновник руху Адам Ейдінгер сподівається привернути більше уваги людей до вакцинації, а також розповісти людям про цілющі властивості медичної марихуани.

Зазначимо, що у США використання медичного канабісу дозволене у 33 штатах.

Вакцинація у світі

Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз) та Королівство Бахрейн (10 доз).

Детальніше про вакцинацію у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DCist

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