У Вашингтоні активісти з групи DC Marijuana Justice роздаватимуть марихуану у пунктах вакцинації від Covid-19, аби заохотити людей робити щеплення.

Нині невідомо, у яких саме центрах її роздаватимуть. Активісти зазначили, що незабаром розкажуть про всі подробиці.

– Ми шукаємо способи безпечного святкування закінчення пандемії, і ми знаємо, що ніщо так не зближує людей, як конопля, – заявив співзасновник DC Marijuana Justice Ніколас Шиллер.

Організатори додали, що зараз у них є 1,3 кг марихуани, яку планують роздати, а всього вони планують зібрати 2,2 кг до початку акції.

Також вони роздаватимуть насіння місцевого сорту канабісу Grasso’s Green. Таким чином засновник руху Адам Ейдінгер сподівається привернути більше уваги людей до вакцинації, а також розповісти людям про цілющі властивості медичної марихуани.

Зазначимо, що у США використання медичного канабісу дозволене у 33 штатах.

Вакцинація у світі

Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз) та Королівство Бахрейн (10 доз).

Детальніше про вакцинацію у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DCist