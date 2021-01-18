PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Як перевіряють Covid-вакцини і чому з цим можуть виникнути проблеми – науковець

В Україні і світі знову можуть бути затребуваним швидкі тести на антитіла проти коронавірусу, які демонструють наявність імунітету до Covid-19. Їхнє значення може зрости з появою вакцини проти вірусу і необхідністю перевіряти, чи сформувалася у людини імунна відповідь.

Однак тести мають бути якісними, для цього потрібно перевіряти їхню ефективність.

– Потрібні тести на антитіла. Але необхідна їхня валідація. Наша група Діа (компанія DiaPrep System Inc, – Ред.) розпочала чотири місяці тому робити валідаційну панель. Створивши таку панель, ми перевіряємо безліч тестів, – написав на своїй сторінці у Facebook доктор медичних наук, епідеміолог, президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.

Якщо не перевіряти ефективність таких тестів, не вийде адекватно оцінити, чи працює вакцина.

– Щоб вирішити, працюють вакцини чи ні, потрібно знати, чи є імунна відповідь у населення, яке бере участь у програмі вакцинації. Інакше всі антитіла тих, хто перехворів, будуть пов’язувати з вакцинацію, – додав Михайло Фаворов.

Читайте
Україна отримала 225 тис. Covid-тестів на антиген

Тест на коронавірус

У грудні в Україні оновили алгоритм тестування на коронавірус.

МОЗ розширив перелік громадян, яким потрібно робити аналіз.

Детальніше про тестування на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Michael Favorov

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка