В Україні і світі знову можуть бути затребуваним швидкі тести на антитіла проти коронавірусу, які демонструють наявність імунітету до Covid-19. Їхнє значення може зрости з появою вакцини проти вірусу і необхідністю перевіряти, чи сформувалася у людини імунна відповідь.

Однак тести мають бути якісними, для цього потрібно перевіряти їхню ефективність.

– Потрібні тести на антитіла. Але необхідна їхня валідація. Наша група Діа (компанія DiaPrep System Inc, – Ред.) розпочала чотири місяці тому робити валідаційну панель. Створивши таку панель, ми перевіряємо безліч тестів, – написав на своїй сторінці у Facebook доктор медичних наук, епідеміолог, президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.

Якщо не перевіряти ефективність таких тестів, не вийде адекватно оцінити, чи працює вакцина.

– Щоб вирішити, працюють вакцини чи ні, потрібно знати, чи є імунна відповідь у населення, яке бере участь у програмі вакцинації. Інакше всі антитіла тих, хто перехворів, будуть пов’язувати з вакцинацію, – додав Михайло Фаворов.

Тест на коронавірус

У грудні в Україні оновили алгоритм тестування на коронавірус.

МОЗ розширив перелік громадян, яким потрібно робити аналіз.

Детальніше про тестування на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Michael Favorov