Як підготувати свій організм до занурення в ополонку – поради

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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Як підготувати свій організм до занурення в ополонку

Водохреще вважається одним з найважливіших церковних свят. Традиційно цього дня люди занурюються в ополонку.

У народі існує повір’я, що таке занурення надає людям міцного здоров’я на цілий рік. Справді, купання в ополонці та ходіння босоніж по льоду може укріпити імунітет та застерегти від багатьох хвороб.

Але перш ніж занурюватися у крижану воду, потрібно знати головні правила цієї процедури. Факти ICTV підготували рекомендації, як правильно підготувати свій організм до занурення в ополонку.

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Хто може зануритися в ополонку

Організм абсолютно здорової людини здатний витримати одноразове пірнання у холодну воду. Але для непідготовленої людини різкий перепад температури може обернутися стресом. Тому, якщо ви впевнені у своєму здоров’ї, варто тільки підготуватися до занурення.

Купання в ополонці взимку може бути небезпечним для дітей до шести років, людей похилого віку та людей, які страждають на гострі та хронічні захворювання, а також люди у стані алкогольного сп’яніння.

Також не варто занурюватися тим, у кого проблеми із серцем, судинами головного мозку, аритмії, запальні захворювання статевої сфери, нирок та перенесений інфаркт чи інсульт.

Водохреща

Підготовка до занурення в ополонку

За три дні до занурення краще почати готувати організм до морозу. Це можна зробити в домашніх умовах, наприклад, прийняти контрастний душ. Перед процедурою необхідно зробити зарядку впродовж 5 хв. Потім увімкнути теплу воду і поступово робити її холоднішою, обливаючись знизу догори.

Загартовуватися таким способом варто впродовж 1-2 хв, 4-5 разів на день. Після процедури треба одягти теплий одяг та випити гарячого чаю.

За день до купання слід продовжити контрастний душ, але збільшити його час до 5 хв.

З дому варто підготувати всі неохідні речі – рушник, гарячий чай, теплий одяг, який можна швидко на себе накинути, теплі шкарпетки.

За дві години до занурення потрібно обов’язково щільно поїсти, адже у холодній воді тіло почне швидко витрачати всі ресурси на обігрів.

Як підготувати свій організм до занурення в ополонку – поради

Занурення в ополонку

Варто купатися у спеціальних ополонках біля берега, бажано поблизу рятувальних станцій. Приходьте на ополонку з провідником.

Перед роздяганням і одяганням постеліть ковдру або газету собі під ноги. Роздягатися слід поступово, знизу вгору. Обов’язково перед купанням варто зробити активні фізичні вправи: нахили тулуба, присідання, стрибки тощо.

Заходити у воду слід поступово у середньому темпі. Потрібно вмити обличчя водою – це підготує організм до повного занурення.

Купання треба проводити швидко. А залишатися у воді варто не довше 3-5 секунд, людям, які практикують загартування водою роками, – не довше 1,5-2 хв.

правила купання в ополонках водохреще

Після виходу з ополонки

Після виходу з води слід швидко зняти мокрий одяг та обтертися махровим рушником. Потім одягтися – зверху донизу, варто одразу прикрити грудну клітину, аби не захворіти.

Після того, як ви одягтися, треба знайти тепле приміщення та випити гарячого чаю або бульйону.

Як підготувати свій організм до занурення в ополонку – поради

Чим корисне купання в ополонці взимку

  • організм омолоджується;
  • збільшується виробництво енергії, ендорфінів (гормонів щастя), з’являється відчуття радості;
  • покращується робота системи терморегуляції тіла;
  • активізується кровообіг, зокрема, в найдрібніших судинах – капілярах;
  • різко зростає виробництво імунних клітин, знижується ризик вірусних інфекцій;
  • краще починають працювати внутрішні органи, посилюється детоксикаційна функція печінки.

Щороку Водохреще святкують 19 січня. Цього дня свято відзначають християни, які дотримуються Юліанського календаря.

Але купатися в ополонці на це свято не обов’язково, християни вважають що, гріхи може змити будь-яка освячена вода.

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