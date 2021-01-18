Які безкоштовні медпослуги може отримати пацієнт з коронавірусом

Пацієнт з підозрою або підтвердженим Сovid-19 може отримати низку медичних послуг безкоштовно. Вони передбачені Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Українці можуть отримати первинну медичну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. Крім того, люди з підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря та отримати консультації щодо лікування легкої форми захворювання на Covid-19, яка лікується в домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря.

Також хворі можуть отримати стаціонарну допомогу. В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із Covid-19 включено:

лабораторне та інструментальне дослідження;

медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;

кисневу підтримку, інтенсивну терапію за необхідності;

медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.

Українці можуть отримати екстрену медичну допомогу у разі критичного стану. Зокрема, коли у людини утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38° C.

Зазначається, що усі ліки, передбачені національним протоколом лікування коронавірусу, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів.

В Національній службі здоров’я повідомили, що вони виплатили 11,4 млрд грн, тобто майже 45 тис. в середньому на одного пацієнта.

З квітня до грудня 2020 року госпіталізували 253 тис. людей з Covid-19. З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тис. пацієнтів.

Станом на 18 січня 2021 року в Україні зафіксували 3 034 нових випадки коронавірусу. За добу померло 65 людей, а одужало – 5 236.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Миколаївській (323), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях та м. Київ (301).

Джерело: НСЗУ