PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Які безкоштовні медпослуги може отримати пацієнт з коронавірусом

Пацієнт з підозрою або підтвердженим Сovid-19 може отримати низку медичних послуг безкоштовно. Вони передбачені Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Українці можуть отримати первинну медичну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. Крім того, люди з підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря та отримати консультації щодо лікування легкої форми захворювання на Covid-19, яка лікується в домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря.

Також хворі можуть отримати стаціонарну допомогу. В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із Covid-19 включено:

  • лабораторне та інструментальне дослідження;
  • медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;
  • кисневу підтримку, інтенсивну терапію за необхідності;
  • медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.

Українці можуть отримати екстрену медичну допомогу у разі критичного стану. Зокрема, коли у людини утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38° C.

Читайте
Понад 23 млн хворих в США та понад 10 млн в Індії: коронавірус у світі 17 січня

Зазначається, що усі ліки, передбачені національним протоколом лікування коронавірусу, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів.

В Національній службі здоров’я повідомили, що вони виплатили 11,4 млрд грн, тобто майже 45 тис. в середньому на одного пацієнта.

З квітня до грудня 2020 року госпіталізували 253 тис. людей з Covid-19. З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тис. пацієнтів.

Станом на 18 січня 2021 року в Україні зафіксували 3 034 нових випадки коронавірусу. За добу померло 65 людей, а одужало – 5 236.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Миколаївській (323), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях та м. Київ (301).

Джерело: НСЗУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка