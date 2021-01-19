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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Бразилія розпочала вакцинацію від Covid-19 препаратом Sinovac

У Бразилії почалась загальнонаціональна вакцинація населення від коронавірусу препаратом Sinovac Biotech.

18 січня Міністерство охорони здоров’я Бразилії надало штатам країни дозвіл розпочати вакцинацію. У деяких з них щеплення почали робити раніше, але більшість із 26 штатів 18 січня не отримали вакцину, що затримало початок імунізації людей похилого віку та медичних працівників.

Першою у Бразилії вакцинувалася 54-річна медсестра з Сан-Паулу Моніка Калазанс. Водночас бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до Covid-19, відмовився від вакцинації.

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За даними ВООЗ, станом на 19 січня у Бразилії зафіксували 8,4 млн випадків зараження Covid-19 за весь час пандемії. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померло понад 200 тис. людей.

Вакцина Sinovac

Китайська вакцина проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, яку замовила Україна, у різних країнах демонструє неоднаковий рівень ефективності.

Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%, а у Туреччині показала – 91,25%.

В Україні вакцинація проти Covid-19 стартує у лютому. Першими щеплення отримають 367 тис. українців.

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