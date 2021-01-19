У Сполучених Штатах Америки одужав пілот британської авіакомпанії British Airways, який пробув у лікарні з Covid-19 рекордні 243 дні. У нього були уражені всі органи.

У березні 59-річного Ніколаса Сіннотта госпіталізували у Техасі. Після інфікування Covid-19 у чоловіка почалася респіраторна недостатність, його помістили на штучну вентиляцію легенів, а потім на апарат штучного серця і легенів, перш ніж він почав одужувати.

– Усі органи його тіла були вражені Covid-19. Але все ж, оскільки його здоров’я було дуже хорошим, як у пілота, він зміг витримати все це і пережити таку серйозну хворобу, – сказав кардіолог Бісваджіт Кар, який лікував пілота.

Сіннотта виписали незадовго до Різдва, після чого чоловік повернувся додому до Великої Британії, в англійське графство Суррей.

Поряд з чоловіком завжди була його 54-річна дружина Нікола, яка кожного дня була з ним у лікарні.

“The hospital staff were fantastic and I can’t wait to be fit enough to go back and thank them” A British Airways pilot said he cannot wait to return to the US to thank medics who helped keep him alive while he battled coronavirus for a record 243 days https://t.co/CZ5f2jc5fm — The Times (@thetimes) January 18, 2021

У Великій Британії вакцинували вже понад 4 млн людей.

За даними ВООЗ, станом на 19 січня в країні з початку пандемії зафіксували 3,3 млн випадків Covid-19. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 89,2 тис. людей.

Крім того, у Великій Британії зафіксували найвищий рівень смертності від Covid-19 на душу населення у світі – з 11 по 17 січня у країні щодня помирало 935 осіб.

Коронавірус у світі

Станом на 19 січня у світі зафіксували 93,9 млн випадків коронавірусу, за добу – 151 тис. За час пандемії від хвороби померло 2 млн жителів планети, за добу – 2 991 осіб.

Джерело: The Times