У Сполучених Штатах Америки одужав пілот британської авіакомпанії British Airways, який пробув у лікарні з Covid-19 рекордні 243 дні. У нього були уражені всі органи.

У березні 59-річного Ніколаса Сіннотта госпіталізували у Техасі. Після інфікування Covid-19 у чоловіка почалася респіраторна недостатність, його помістили на штучну вентиляцію легенів, а потім на апарат штучного серця і легенів, перш ніж він почав одужувати.

Сіннотта виписали незадовго до Різдва, після чого чоловік повернувся додому до Великої Британії, в англійське графство Суррей.

Поряд з чоловіком завжди була його 54-річна дружина Нікола, яка кожного дня була з ним у лікарні.

“The hospital staff were fantastic and I can’t wait to be fit enough to go back and thank them”

A British Airways pilot said he cannot wait to return to the US to thank medics who helped keep him alive while he battled coronavirus for a record 243 days https://t.co/CZ5f2jc5fm

— The Times (@thetimes) January 18, 2021