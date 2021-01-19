Носити одноразову маску протягом декількох днів може бути небезпечно. Про це повідомив заступник голови Німецького токсикологічного товариства Роберт Ландзідель.

Він зазначив, що маска складається з шарів мікроволокна, яке виготовляють з поліпропілену, а його роблять з неочищеної нафти.

Ландзідель стверджує, що з часом волокна розпадаються та можуть подразнювати шкіру, слизову оболонку та верхні дихальні шляхи.

Вчені з Університетської клініки Майнца провели дослідження, у якому від алергічного нежитю, причиною якого було носіння масок, страждали 46 жінок та чоловіків. Їм промили ніс у спеціальному розчині та виявили у ньому волокна поліпропілену, їх довжина досягала кількох міліметрів.