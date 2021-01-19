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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Чому не можна носити одноразову маску кілька разів – пояснення науковців

Носити одноразову маску протягом декількох днів може бути небезпечно. Про це повідомив заступник голови Німецького токсикологічного товариства Роберт Ландзідель.

Він зазначив, що маска складається з шарів мікроволокна, яке виготовляють з поліпропілену, а його роблять з неочищеної нафти.

Ландзідель стверджує, що з часом волокна розпадаються та можуть подразнювати шкіру, слизову оболонку та верхні дихальні шляхи.

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Вчені з Університетської клініки Майнца провели дослідження, у якому від алергічного нежитю, причиною якого було носіння масок, страждали 46 жінок та чоловіків. Їм промили ніс у спеціальному розчині та виявили у ньому волокна поліпропілену, їх довжина досягала кількох міліметрів.

Із верхніх дихальних шляхів волокна і частинки, які відокремилися, за допомогою рухомих волосків переносилися разом зі слизом у напрямку рота і потім проковтувалися.

– Ми вважаємо, що волокна, які відокремилися від масок, не становлять небезпеки для здоров’я, або вона відносно мала. Те, що маска скорочує ризик зараження, набагато вагоміше, – підсумували експерти.

Також науковці припускають, що від певних масок може виділятися більше поліпропілену, який може накопичуватися на слизовій оболонці носа і, ймовірно, у всіх дихальних шляхах. Однак поки що невідомо, чи призводить щоденне носіння масок до особливих проблем зі здоров’ям.

Крім того, неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. У МОЗ пояснили, як правильно носити маска та рукавички.

Маску потрібно змінювати щочотири години, а також тоді, коли вона стає вологою. Більше рекомендацій як носити маску читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Frankfurter Rundschau

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