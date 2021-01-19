Носити одноразову маску протягом декількох днів може бути небезпечно. Про це повідомив заступник голови Німецького токсикологічного товариства Роберт Ландзідель.
Він зазначив, що маска складається з шарів мікроволокна, яке виготовляють з поліпропілену, а його роблять з неочищеної нафти.
Ландзідель стверджує, що з часом волокна розпадаються та можуть подразнювати шкіру, слизову оболонку та верхні дихальні шляхи.
Вчені з Університетської клініки Майнца провели дослідження, у якому від алергічного нежитю, причиною якого було носіння масок, страждали 46 жінок та чоловіків. Їм промили ніс у спеціальному розчині та виявили у ньому волокна поліпропілену, їх довжина досягала кількох міліметрів.
Із верхніх дихальних шляхів волокна і частинки, які відокремилися, за допомогою рухомих волосків переносилися разом зі слизом у напрямку рота і потім проковтувалися.
– Ми вважаємо, що волокна, які відокремилися від масок, не становлять небезпеки для здоров’я, або вона відносно мала. Те, що маска скорочує ризик зараження, набагато вагоміше, – підсумували експерти.
Також науковці припускають, що від певних масок може виділятися більше поліпропілену, який може накопичуватися на слизовій оболонці носа і, ймовірно, у всіх дихальних шляхах. Однак поки що невідомо, чи призводить щоденне носіння масок до особливих проблем зі здоров’ям.
Крім того, неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. У МОЗ пояснили, як правильно носити маска та рукавички.
Маску потрібно змінювати щочотири години, а також тоді, коли вона стає вологою. Більше рекомендацій як носити маску читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Frankfurter Rundschau