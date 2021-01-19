У лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен, що на півдні Німеччини, у 35 пацієнтів виявили новий штам коронавірусу.

Про це повідомив директор лікарні Франк Нідербюль. Він зазначив, що нова мутація відрізняється від інших штамів, які вже виявили у Великій Британії та Південній Африці.

Але поки що не відомо, наскільки новий штам може бути заразним та смертоносним.

– Той факт, що це новий варіант, не означає, що він заразніший, – сказав Нідербюль.

Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер додав, що зараз нема потреби панікувати, адже науковці наразі не знають, чи має ця мутація будь-яке клінічне значення.

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Зразки хворих на новий штам Covid-19 відправили на детальне дослідження у берлінську лікарню Шаріте.

19 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з 16 прем’єр-міністрами федеральних земель країни. Вони обговорять можливі жорсткіші карантинні заходи, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Крім того, уряд Німеччини запропонував роздати високоякісні респіратори 34,1 млн громадян, особливо схильним до ризику зараження Covid-19.

У ВООЗ зазначали, що нові штами коронавірусу можуть пришвидшити поширення коронавірусу у світі, що негативно вплине на економіку та системи охорони здоров’я країн.

Також в організації прогнозують спалах захворюваності після зимових свят у деяких країнах.