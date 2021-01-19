Зв’язок між вакцинацією проти Covid-19 та смертю довести складно – норвезькі медики

Агентство медичних засобів Норвегії вважає, що смерть 33 людей віком понад 75 років після вакцинації не вказує на небезпечність препарату, хоча й могло бути спричинене імунною реакцією.

Представник агентства Стейнар Мадсен наголосив, що серед причин смерті людей не можна виключати й побічні ефекти імунізації, котрі провокують загострення хронічних захворювань.

– Очевидно, що для більшості пацієнтів Covid-19 є набагато небезпечнішим за вакцинацію, — зазначив Мадсен, додавши, що зв’язок між щепленням і смертю людей довести складно.

У Норвегії померли 33 людей віком від 75 років, які отримали щеплення вакциною від коронавірусу. Загальна кількість вакцинованих становить понад 48 тисяч, а це означає, що відсоток летальних випадків не перевищує 0,1%.

– Крім того, щодня в Норвегії в будинках для людей похилого віку помирають близько 45 людей, – зазначила представниця Інституту громадського здоров’я Норвегії Камілла Столтенберґ.

У Норвегії наразі використовують лише вакцину компаній Pfizer/BioNTech, яку почали використовувати з 26 грудня.

Досвід Ізраїлю

У МОЗ Ізраїлю також назвали перелік побічних ефектів, але запевнили, що вони не є підставою для припинення вакцинації.

Люди скаржились на біль в місці уколу, загальну слабкість, головний біль, алергічну реакцію та почервоніння. У відомстві зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19.

Відомо, що двоє літніх чоловіків у віці 77 та 88 років після вакцинації від коронавірусу невдовзі померли. Ізраїльські лікарі запевняють, що вакцина не могла стати причиною смерті пацієнтів, адже вони мали важкі супутні захворювання.