Обраний президент США Джо Байден в день офіційного вступу на посаду поставить підпис під указом, який припинить процес виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Байден підпише відповідний указ, спрямований на боротьбу з пандемією коронавірусу, в перший день свого президентства.

– Сьогодні обраний президент США Байден скасує розпочатий попередньою адміністрацією процес виходу з ВООЗ – структури, критично важливої для координації міжнародної відповіді на Covid-19, для посилення готовності до майбутніх епідемій і пандемій та поліпшення здоров’я всіх людей, – заявили у команді Байдена.

21 січня США візьме участь у роботі виконавчого комітету організації. Американську делегацію очолить інфекціоніст Ентоні Фаучи, який виступить на засіданні ВООЗ.

Також в адміністрації Байдена зазначають, що країна буде співпрацювати з організацією та іншими партнерами, щоб разом реформувати та зміцнити ВООЗ.

США офіційно покинули б установу 6 липня 2021 року.

Водночас в адміністрації президента США Дональда Трампа неодноразово зазначали, що ВООЗ приховує інформацію про виникнення коронавірусу та веде неправильну роботу щодо Китаю, покриваючи заяви китайських лідерів. Опираючись на ці твердження, в середині квітня Трамп прийняв рішення про тимчасове зупинення участі США в роботі організації.

А вже в кінці травня президент заявив, що Вашингтон розриває відносини з ВООЗ.