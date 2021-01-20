Зима – непростий час для шкіри. Мороз та сухе повітря призводить до зниженного вироблення шкірного жиру, що робить шкіру менш зволоженою.

Ситуацію ускладнюють різниці температури на вулиці та в приміщенні, що є серйозним стресом для шкіри. Найбільше наслідки зміни температури відчуває шкіра рук.

Тому важливо знати, як правильно доглядати за шкірою рук, а щоб не витрачати час та гроші на салони краси, це можна робити в домашніх умовах.

Факти ICTV підготували для вас поради, що потрібно робити взимку, щоб зберегти шкіру рук в здоровому стані в домашніх умовах.

Основні правила догляду за руками взимку

Одягаємо рукавички

Якщо ви хочете, аби ваша шкіра не була сухою, важливо ходити по вулиці з рукавицями, адже на холоді капіляри звужуються і живлення шкіри різко погіршується. Бажано, щоб вони були з натуральних матеріалів, щоб рукам було тепліше.

Уникайте гарячої води

Після того, як ви прийшли додому, слід мити руки близько 20 сек: нанесіть мило на руки рівномірно, від зап’ястя вимивайте тильний і лицьовий боки рук. Не забувайте очищувати ділянку між пальцями. Обирайте таку температуру води, яка не буде гарячою і захолодною для рук.

Мило та крем

Слід використовувати мило, яке не містить луг, кислотно-лужний баланс повинен бути в межах від 7 до 11 pH. Використання занадто “хімічного” мила може призвести до порушення ліпідного шару шкіри. Обирайте для регулярного миття рук натуральне мило, зроблене з ефірних олій, трав’яних відварів, какао, меду, бджолиного воску, глини, гліцерину.

Після миття рук шкіра одразу стає сухою, тому варто зволожувати її кремом, до складу якого мають входити вода, гіалуронова або молочна кислота, гліцерин, алантоїн, сечовина, амінокислоти, екстракти рослин.

Не забуваємо про нігті та кутикулу

Також після миття рук слід звертати увагу на нігті та кутикулу. Слід втирати масло в кутикулу, аби вона була еластичнішою та краще прилягала до нігтя.

Також бажано наносити живильний крем на ніч, ретельно, масажними рухами втираючи його в нігтики і шкіру навколо них. Також перед виходом з дому, особливо в холодну погоду, варто нанести на руки жирний живильний крем.

Маски для рук

В домашніх умовах можна організувати ванночку для рук. Раз на тиждень варто робити пілінг, наприклад, на основі цукру і оливкової олії. Така процедура допоможе позбавитися змертвілої шкіри, зробить ваші руки гладкими і оновленими. Підготовлена ​​шкіра більш сприйнятлива до живильних речовин, що містяться в препаратах для догляду.

Після скрабу, нанесіть на руки більш товстий шар крему і дайте йому повільно ввібратися. Якщо ви виконаєте цю процедуру ввечері, ви можете нанести крем перед сном, а також одягти на руки бавовняні рукавички.

Взимку також важливо доглядати за шкірою обличчя, щоб вона не ставала блідою, надмірно сухою або жирною та не втрачала здоровий блиск.

Детальніше про всі етапи по догляду за шкірою обличчя читайте у матеріалі Фактів ICTV.