Імунітет не врятує: новим штамом можна заразитися після перенесеного Covid-19

Люди можуть заразитися новим видом коронавірусу, навіть якщо перехворіли на Covid-19 або вакцинувалися від хвороби.

Доцент Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці Пенні Мур та вірусолог з Медичного центру Університету Дьюка Девід Монтефіоре провели лабораторні спостереження, під час яких з’ясували особливості нового штаму Covid-19.

Новий варіант коронавірусу вперше виявили у Південній Африці в жовтні 2020 року, а зараз вірус поширився у понад десяти країнах. Це викликало побоювання нової пандемії у світі.

Під час спостережень вірусологи взяли зразок крові у 44 людей, які перенесли Covid-19. Майже всі вони перехворіли на коронавірус до вересня 2020 року, тобто до того, як новий вид вірусу виявили у Південній Африці.

Науковці досліджували, чи зможуть антитіла людей, які перехворіли, боротися з оновленим Covid-19. Антитіла 22 із 44 людей не впоралися. У другої половини людей відповідь антитіл була слабкою.

Аналіз показав, що найсильніша відповідь антитіл була у тих, хто переніс важкі випадки Covid-19 та розвинув сильніший імунітет.

Науковці наголосили, що це результати лабораторних спостережень. Необхідно провести дослідження, щоб з’ясувати, чи можуть люди, у яких раніше був Covid-19, повторно інфікуватися новим видом коронавірусу.

Фахівці збирають кров у людей, які вакцинувалися, щоб поспостерігати, чи зможуть їхні антитіла боротися з новим видом Covid-19.

Дослідники з Медичного центру Шиба в Ізраїлі оголосили, що аналіз крові 102 співробітників лікарні, які отримали дві дози вакцини Pfizer, показав, що їхній середній рівень антитіл був вищим, ніж у людей, які одужали від важкої форми Covid-19.

Експерти повідомляють, що найкращий спосіб уберегтися від Covid-19 – профілактика. Науковці радять носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Вакцина від коронавірусу

Європейська комісія цього тижня має намір обговорити темпи вакцинації проти коронавірусу у світі. Також ЄС хоче ввести загальний паспорт щеплень для людей.

Комісія планує, щоб за наступні кілька місяців у Європі 70% всього дорослого населення вакцинувалося від Covid–19.