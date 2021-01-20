Деякі нейрони людського мозку помирають першими або проявляють підвищену вразливість до хвороби Альцгеймера. Це відкриття у майбутньому може допомогти розробити методи лікування захворювання.

Про це заявили науковці з університету Кардіффа у Великій Британії. Вони зробили посмертний аналіз мозку людей, які страждали на хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку.

Дослідники вивчали дві області мозку: енторінальну кору та верхню лобову звивину. Перша область відповідає за пам’ять, а друга – відіграє роль у функціях, пов’язаних зі самосвідомістю.

Вони помітили, що збудливі нейрони у цих областях мозку були найбільш уразливими з клітин на різних стадіях розвитку хвороби. Кількість цих нейронів на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера зменшилася майже на 50%.

Також науковці визначили, що одними з найважливіших клітин у мозку є астроцити, які регулюють активність нейронів і захищають мозок від хвороб та інфекцій. Під час дослідів вони показали більшу активність під час виникнення захворювання в головному мозку.