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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Науковці вперше виявили чувтливі клітини до хвороби Альцгеймера

Деякі нейрони людського мозку помирають першими або проявляють підвищену вразливість до хвороби Альцгеймера. Це відкриття у майбутньому може допомогти розробити методи лікування захворювання.

Про це заявили науковці з університету Кардіффа у Великій Британії. Вони зробили посмертний аналіз мозку людей, які страждали на хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку.

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Дослідники вивчали дві області мозку: енторінальну кору та верхню лобову звивину. Перша область відповідає за пам’ять, а друга – відіграє роль у функціях, пов’язаних зі самосвідомістю.

Вони помітили, що збудливі нейрони у цих областях мозку були найбільш уразливими з клітин на різних стадіях розвитку хвороби. Кількість цих нейронів на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера зменшилася майже на 50%.

Також науковці визначили, що одними з найважливіших клітин у мозку є астроцити, які регулюють активність нейронів і захищають мозок від хвороб та інфекцій. Під час дослідів вони показали більшу активність під час виникнення захворювання в головному мозку.

Це дослідження проводили на зразках мозку, узятих у чоловіків із певним геном, що пов’язаний з хворобою, але науковцям поки що важко сказати, чи будуть ці результати такими самими в жінок.

До слова, у пацієнтів, які мають неврологічні розлади і одночасно хворіють на коронавірус, є підвищений ризик смертельних випадків.

Згідно з дослідженнями, у людей, які перенесли інсульт, ймовірність смерті була вдвічі вищою (49% смертності) порівняно з  контрольною групою (24% смертності). Серед пацієнтів з розсіяним мисленням рівень смертності становив 40%.

Джерело: Sciencealert

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