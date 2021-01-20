Лікарі та інженери з Британії розробили новий ШВЛ апарат

У Великій Британії розробили новий апарат ШВЛ (штучна вентиляція легень), який є набагато зручнішим та безпечнішим порівняно з іншими пристроями вентиляції. Розробники стверджують, що винахід забезпечить альтернативні варіанти лікування. Так, менша кількість хворих на коронавірус потребуватиме інтенсивної терапії.

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Над розробкою працювала Exovent, команда анестезіологів, медсестер та інженерів. Новий зразок ШВЛ знижує тиск навколо тулуба пацієнта на відміну від звичайних апаратів, які, заганяючи повітря в легені, не контролюють навколишнє середовище.

Такий маневр дає змогу легеневій тканині без перешкод розширюватися та функціонувати так, як це відбувається під час природного дихання.

Британські вчені запевняють, що пристрій є зручнішим, ніж звичайні вентилятори, що використовують маску та трубку для забезпечення пацієнта повітрям. Також апарат є дешевшим і безпечнішим, оскільки потребує меншої кількості персоналу.

Компанія скоро розпочне масове виробництво Exovent-19 завдяки новому партнерству з індійським виробником апаратів вентиляції Skanray.

Оскільки насос регулює тиск навколо, пацієнт не потребуватиме седації. Також хворі зможуть самостійно приймати їжу, ліки, спілкуватися з родиною по телефону чи відеозв’язку.

Exovent – це благодійна організація, яку очолює професор Девід Говард. В організації вважають, що CNEP (безперервний негативний позагрудний тиск) та NPV (негативна вентиляція) є цінними методами підтримки дихання для лікування гострої пневмонії, зокрема спричиненої вірусною інфекцією COVID-19, а також різних типів хронічної легеневої хвороби.

Джерело: SkyNews