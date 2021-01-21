Вакцини, які вже створили від Covid-19, ймовірно, доведеться вдосконалювати, щоб забезпечити захист від нових штамів коронавірусу.

Про це йдеться у дослідженні науковців Національного інституту інфекційних захворювань у Йоганнесбурзі. Вони стверджують, що нові штами вірусу, які виявили у Великій Британії та Південній Африці, більш стійкі до антитіл у плазмі крові, донорами якої були пацієнти з Covid-19.

За даними дослідження, здатність антитіл нейтралізувати новий варіант вірусу впала у вісім разів. А під час тестування плазми на пацієнтах із новими штамами коронавірусу її ефективність впала в 64 рази, тоді як у інших не змінилася.

Дослідники додали, що ймовірність зараження новими видами вірусу більша у людей, які вже перехворіли, а вакцини можуть бути не такими ефективними у боротьбі з Covid-19, їх варто швидко переробити. Крім того, випадки повторного зараження вже фіксували в Південній Африці.

Водночас професор Оксфордського університету Джеймс Наісміт закликав людей не панікувати попри невтішні новини.

У ВООЗ занепокоєні проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл. За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, майже всі країни-виробники вакцин віддали перевагу її поширенню серед свого населення, але такий підхід приречений на провал, тому що він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів.

У 49 країнах зробили майже 38 млн щеплень від коронавірусу.