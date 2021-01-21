Україна може додатково отримати понад 200 тис. доз вакцини Pfizer

Україна може отримати додаткову поставку вакцини від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв.

Про це в інтерв’ю розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини компанії Pfizer в Україну.

– Україна відповідає встановленим критеріям на отримання вакцини. Зокрема, у нас є затверджений національний план вакцинації, можливість забезпечити холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання, – зазначив Степанов.

Вакцина компанії Pfizer належить до ультрахолодових препаратів та має зберігатися за температури -70°C.

Крім того, Степанов розповів, що наприкінці першого півріччя 2021 року Україна отримає ще 8 млн доз вакцин компаній AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna через механізм COVAX. Також із кінця травня 2020 року Україна веде переговори з компаніями-виробниками. З компанією Sinovac уже укладено договір.

– Ми визначили два шляхи отримання вакцин, їх опрацьовували паралельно. Перший – це COVAX, другий – закупівля вакцин безпосередньо у виробників, – розповів міністр.

Він наголосив, що з усіма компаніями укладено договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено.

У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року. Але згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані державним коштом.