Речовина, що міститься в канабісі, здатна вбивати бактерії, які викликають гонорею, менінгіт та важке запалення легенів.

Про це заявили австралійські науковці з Університету Квінсленда. Це перший за останні 60 років випадок виявлення та схвалення подібних речовин для лікування грамнегативних інфекцій.

– Канабідіол показав низьку тенденцію до резистентності у бактерій, навіть коли ми прискорили її потенційний розвиток шляхом збільшення концентрації антибіотика під час імітації двотижневого лікування, – наголосили науковці.

Також вони думають, що канабідіол CBD розриває зовнішні клітинні мембрани бактерій, але поки що точно не знають, яким чином.

Дослідники впевнені, що це відкриття позитивно вплине на створення нового класу антибіотиків для стійких бактерій.

Раніше науковці з Університету Квінсленда вже досліджували канабіс та речовину канабідіол. Остання показала ефективність проти грампозитивних бактерій, наприклад, стафілокока і пневмокока.

В Американській асоціації легень повідомили, що щоденне куріння марихуани пошкоджує легені, що з часом може викликати легеневі захворювання, зокрема й коронавірус.

Згідно з дослідженням, курці марихуани мають більше шансів захворіти на бронхіт, який з часом може стати хронічним.

Джерело: Університет Квінсленда