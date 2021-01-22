В Україні на ГРВІ з 11 до 17 січня 2021 року захворіли 125 779 людей, з них 27,5% – діти віком до 17 років.

За результатами лабораторних досліджень, жодного позитивного результату на вірус грипу не виявили, але у двох випадках визначено віруси SARS-CoV–2 та риновірус. За тиждень госпіталізовували 5 286 людей, із них 21,5 % — діти віком до 17 років.

Також у шести закладах охорони здоров’я у 20 пацієнтів зареєстрували випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ), та у 203 пацієнти — тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ).

Якщо порівнювати з минулим тижнем, то показник захворюваності збільшився із 234,6 до 331,0 на 100 тис. населення, що на 31,5 % менше епідемічного порога, на який розраховували в Україні. Проте це на 7,3 % більше показника за аналогічний період минулого сезону.

– У більшості регіонів України епідемічний поріг не перевищений. Інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ була на низькому рівні, за винятком Запорізької області, де зафіксовано середній рівень перевищення епідемічного порогу на 4,1 %, – зазначили в МОЗ.

За тиждень проти грипу вакцинувалися 3 557 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 184 038 осіб.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 28 вересня до 17 січня 2021 року:

перехворіло 6,6 % населення країни;

госпіталізовано 42 234 особи, із них 37,6 % — діти віком до 17 років;

зареєстрований 401 пацієнт із ГПЗ;

зареєстровано 1 074 пацієнти із ТГРІ;

летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Попередньо, з 4 до 10 січня 2021 року на ГРВІ захворіли 89 133 українці, госпіталізували 1 885 людей, з яких майже половина – діти.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 січня Covid-19 в Україні зафіксували 5 348 нових випадків, а загалом – 1 182 969 українців.

Від наслідків інфекції за день померло 163 хворих. Водночас одужали 14 239 пацієнтів.