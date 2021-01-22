В Україні планують порахувати кількість повторних випадків зараження коронавірусом, адже їх більшає.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Ранок з Україною.

– Наразі вже йдеться про сотні випадків повторного зараження Covid-19. Найчастіше це люди, які захворіли на початку епідемії, у яких падає титр антитіл. Дуже часто вони хворіють набагато важче. Є багато випадків, коли це закінчується летально, – сказав міністр.

Також Степанов додав, що ні в Україні, ні у світі ще не зафіксували випадків третього зараження коронавірусом. За його словами, це поки що теоретично неможливо, адже з початку пандемії минуло надто мало часу.

Міністр прогнозує, що до кінця року поширення Covid-19 може ослабнути, завдяки вакцинації. Він закликав українців здавати тести на Covid-19, навіть якщо у людини симптоми звичайного респіраторного захворювання.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 січня в Україні зафіксували 5 348 нових випадків Covid-19. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, за добу померло 116 людей, вилікувалися – 14 239 осіб.