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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Pfizer поділиться вакциною з бідними країнами – ЗМІ

Компанії-виробники вакцини від Covid-19 Pfizer і BioNTech уклали угоду із Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо постачання препарату в рамках ініціативи COVAX до країн з низькими доходами.

Вакцинація

Наразі подробиці угоди та ціни за дозу, яку платитиме COVAX, точно невідомі. За інформацією джерел, партія вакцини від Pfizer/BioNTech буде невеликою.

Вакцину  виділять переважно для медичних працівників у країнах, які обслуговує COVAX. Офіційно про це мають оголосити 22 січня.

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Поширення препаратів проти коронавірусу в країнах з низьким і середнім рівнем доходів за цією програмою має розпочатися в лютому. У ВООЗ цього року хочуть доставити понад 1,8 млрд доз вакцини від Covid-19 у 92 країни.

У МОЗ України зазначали, що 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини компанії Pfizer в Україну. Партія з препаратом може надійти до країни у першій половині лютого.

Водночас компанія BioNTech не надала інформації щодо угоди, а Pfizer не відповіла на запити про коментарі. Представники ВООЗ і альянсу вакцин GAVI, який є одним з керівників схеми COVAX, також відмовилися від коментарів.

Раніше у ВООЗ заявляли, що вони занепокоєні проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл.

За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, майже всі країни-виробники вакцин віддали перевагу її поширенню серед свого населення, але такий підхід приречений на провал, тому що він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів. Такі дії тільки продовжать пандемію,  а також збільшать людські та економічні втрати.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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