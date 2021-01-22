Україна й досі чекає на отримання вакцини від китайської компанії Sinovac, але нещодавня інформація про її ефективність у 50,38% змушує замислитися про те, чи не поспішила держава з її придбанням.

За 1,9 млн доз Україна заплатила більше 900 млн грн. За контрактом її ефективність не має бути нижчою за 70%, тому почали говорити про те, що держава витратила кошти на “неефективний” препарат.

Та міністр охорони здоров’я Максим Степанов каже, що хвилюватися не варто, адже попередньо проміжні результати все ж мають досягти показника у 70%.

А якщо цього не станеться, то Україні просто повернуть гроші.

– В нас це (повернення грошей Китаєм, – Ред.) чітко передбачено. Держава тут повністю захищена, у нас є відповідна банківська гарантія на 100% коштів, які переведені за вакцину. Я практично впевнений, що все буде нормально і вакцина буде ефективною, – пояснює міністр.

Та й не лише китайською вакциною збирається обмежуватися Україна. Переговори щодо отримання інших препаратів давно ведуться.

Попри всі складнощі, Україна планує розпочати вакцинацію вже у лютому.

– Ми постійно ведемо переговори (щодо закупівлі вакцин, – Ред.). У мене є заступник, належні фахівці, які за це відповідають. Головне, щоб, коли буде доступ до вакцини, кількість охочих безкоштовно вакцинуватися збільшувалася. В лютому, я майже переконаний, ми розпочнемо вакцинацію. Її проводитимуть безпечними препаратами з доведеною ефективністю, – каже Степанов.

За інформацією голови правління компанії Лекхім Валерія Печаєва, процес реєстрації вакцини Sinovac має розпочатися вже наступного тижня.

Взагалі, дуже важливо, щоб Україна якомога швидше розпочала вакцинацію, адже проміжні дослідження показують, що хоч препарат і не завжди дає можливість не заразитися Covid-19, хвороба протікає у набагато легшій формі.

Тобто, навіть якщо людина й захворіє, їй з меншою вірогідністю знадобиться кисень, або навіть підключення до апарату штучної вентиляції легенів.

А свою безпечність вона вже довела і це, фактично, головне. Тому Лекхім потурбувався про отримання не лише 1,9 млн доз.

– Всього Sinovac нам виділила квоту у 5 млн доз. 1,9 млн ми віддаємо МОЗ, і в нас залишається в резерві близько 3 млн. Звичайно, в першу чергу пріоритет залишатиметься за МОЗ, оскільки він безкоштовно вакцинує населення, – каже Печаєв.

Що робитимуть з “надлишком” в іншому випадку – поки не відомо. Одним з варіантів вбачають продаж в інші країни або вакцинацію для промислових підприємств.

Можливо, вакцини навіть з’являться у приватному секторі.

– Якщо МОЗ не захоче брати ще 3 млн доз вакцини, то спробуємо їх віддати у промисловий сектор. Якщо щось залишиться – готові віддати у приватний сектор, якщо будуть відповідні заявки. А якщо зможемо отримати ще більше вакцин, то працюватимемо надалі з Sinovac, щоб забезпечити потреби України, – розповів голова правління Лекхіму.

Фактично, на сьогодні є всі умови для того, щоб вчасно розпочати процес вакцинації.

А якщо країна відчує ефективність вакцини, то, можливо, не лише 1,9 млн доз китайського препарату піде на державні ін’єкції.

Вакцини для Києва

22 січня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада веде переговори для забезпечення вакциною близько 500 тис. жителів столиці.

Для Києва планують закупити близько 1 млн доз вакцини одного з провідних виробників. Проте нині деталі переговорів не розкриваються.

Закуповувати препарати будуть за кошти міського бюджету.