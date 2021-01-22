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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |
Як вибрати авокадо?

Як вибрати авокадо?

Корисне, багате на білок, вітаміни та мінерали авокадо швидко припало до вподоби усім. Без нього важко уявити улюблені роли чи салат, але обрати заморський фрукт не так легко. Дехто завжди натрапляє на зелені чи гіркі плоди, тому вважає цей продукт просто несмачним.

Факти ICTV зібрали для вас головні правила вибору авокадо, щоб ваші сніданки були смачними та здоровими.

Як визначити стиглість авокадо?

Визначити це не складно, найбільш надійним маркером є хвостик від плодоніжки. Спробуйте відірвати хвостик, злегка прокрутивши його: якщо хвостик відділився легко – фрукт стиглий, якщо дуже важко – авокадо зелене.

Зверніть увагу також на місце, від якого відірвався хвостик, воно має бути насиченого яскраво-зеленого кольору, іноді може виділятися сік. Якщо зріз темно зеленого або коричневого відтінку – це авокадо перестигле.

Якого кольору має бути ідеальне авокадо?

Колір ідеального авокадо залежить від того, що ви хочете приготувати. Для ролів та інших страв з морепродуктами, пасти чи гуакамоле обирайте темно зелений плід рівного, насиченого кольору.

Як правильно обрати авокадо – ПОРАДИ

Якщо плід трішки світлішого відтінку – з нього можна приготувати чудовий салат або тости. Головне – колір має бути однорідним, без надто темних чи світлих плям.

Авокадо має бути м’яким чи твердим?

Плід має бути пружним, але не дуже твердим. Натисніть пальцем на шкірку – верхній шар має бути м’яким, але не зморщеним. Шкірка має легко розправлятися після натискання пальцем.

Цей критерій є дуже суб’єктивним, тож увагу треба звертати на весь комплекс параметрів та особисті уподобання.

Як правильно зберігати авокадо?

Правила зберігання неоднакові для фруктів різної стиглості. Незрілі плоди не можна класти в холодильник – там процес дозрівання не почнеться, і авокадо просто зіпсується з часом.

Нарізаний фрукт має обов’язково лежати в холодильнику, краще в закритому контейнері, а зріз треба також збризнути соком лимона чи лайма – це затримує процес окислення та почорніння.

Якщо ви плануєте використати тільки половину, залиште в іншій кісточку – так авокадо довше зберігатиме свіжість, адже кістка закриває частину волокон фрукта.

Стиглі авокадо теж мають зберігатися в холоді, краще не класти їх поруч з іншими фруктами. Найкраще місце в холодильнику – біля задньої стінки.

Що робити, якщо ви купили нестигле авокадо?

Нестигле авокадо набагато краще за перестигле, адже в нього є шанс стати ідеальним окремо від дерева. Якщо ви плануєте здивувати своїх гостей гуакамоле за тиждень, купити трішки зелений фрукт навіть краще.

За кімнатної температури плід достигне приблизно за тиждень, а якщо покласти його в паперовий пакет – максимум за п’ять діб.

Щоб авокадо достигло ще швидше, покладіть його в пакет разом зі стиглим яблуком. Куштувати його можна вже за 2 дні.

Існують також шокові методи достигання авокадо, в розігрітій духовці біля інших штучних джерел тепла. До них краще звертатися лише в крайніх випадках, адже фрукт втрачає свою користь і може стати гіркуватим.

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