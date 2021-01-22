Як правильно обрати авокадо – ПОРАДИ

Корисне, багате на білок, вітаміни та мінерали авокадо швидко припало до вподоби усім. Без нього важко уявити улюблені роли чи салат, але обрати заморський фрукт не так легко. Дехто завжди натрапляє на зелені чи гіркі плоди, тому вважає цей продукт просто несмачним.

Факти ICTV зібрали для вас головні правила вибору авокадо, щоб ваші сніданки були смачними та здоровими.