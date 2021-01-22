Як правильно обрати авокадо – ПОРАДИ

Як визначити стиглість авокадо?
Визначити це не складно, найбільш надійним маркером є хвостик від плодоніжки. Спробуйте відірвати хвостик, злегка прокрутивши його: якщо хвостик відділився легко – фрукт стиглий, якщо дуже важко – авокадо зелене.
Зверніть увагу також на місце, від якого відірвався хвостик, воно має бути насиченого яскраво-зеленого кольору, іноді може виділятися сік. Якщо зріз темно зеленого або коричневого відтінку – це авокадо перестигле.
Якого кольору має бути ідеальне авокадо?
Колір ідеального авокадо залежить від того, що ви хочете приготувати. Для ролів та інших страв з морепродуктами, пасти чи гуакамоле обирайте темно зелений плід рівного, насиченого кольору.
Якщо плід трішки світлішого відтінку – з нього можна приготувати чудовий салат або тости. Головне – колір має бути однорідним, без надто темних чи світлих плям.
Авокадо має бути м’яким чи твердим?
Плід має бути пружним, але не дуже твердим. Натисніть пальцем на шкірку – верхній шар має бути м’яким, але не зморщеним. Шкірка має легко розправлятися після натискання пальцем.
Цей критерій є дуже суб’єктивним, тож увагу треба звертати на весь комплекс параметрів та особисті уподобання.
Як правильно зберігати авокадо?
Правила зберігання неоднакові для фруктів різної стиглості. Незрілі плоди не можна класти в холодильник – там процес дозрівання не почнеться, і авокадо просто зіпсується з часом.
Нарізаний фрукт має обов’язково лежати в холодильнику, краще в закритому контейнері, а зріз треба також збризнути соком лимона чи лайма – це затримує процес окислення та почорніння.
Якщо ви плануєте використати тільки половину, залиште в іншій кісточку – так авокадо довше зберігатиме свіжість, адже кістка закриває частину волокон фрукта.
Стиглі авокадо теж мають зберігатися в холоді, краще не класти їх поруч з іншими фруктами. Найкраще місце в холодильнику – біля задньої стінки.
Що робити, якщо ви купили нестигле авокадо?
Нестигле авокадо набагато краще за перестигле, адже в нього є шанс стати ідеальним окремо від дерева. Якщо ви плануєте здивувати своїх гостей гуакамоле за тиждень, купити трішки зелений фрукт навіть краще.
За кімнатної температури плід достигне приблизно за тиждень, а якщо покласти його в паперовий пакет – максимум за п’ять діб.
Щоб авокадо достигло ще швидше, покладіть його в пакет разом зі стиглим яблуком. Куштувати його можна вже за 2 дні.
Існують також шокові методи достигання авокадо, в розігрітій духовці біля інших штучних джерел тепла. До них краще звертатися лише в крайніх випадках, адже фрукт втрачає свою користь і може стати гіркуватим.