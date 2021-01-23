Вітаміни завжди допомагають нам почуватися здоровими та мати чудовий вигляд у будь-яку пору року. Один із найголовніших вітамінів, без якого нашому організму важко функціонувати – вітамін А.

Це корисна речовина, яка сприяє підвищенню стійкості організму до вірусних інфекцій, від яких ми найчастіше страждаємо у прохолодний період року.

Кожній людині важливо знати, чим корисний саме вітамін А та як не перестаратися з його вживанням.

Факти ICTV підготували матеріал про корисні властивості вітаміну А.

Чим корисний вітамін А

Вітамін А впливає на роботу імунітету, посилює захисну функцію слизових оболонок, підвищує опірність до захворювань. Також ретинол має антиоксидантні властивості. Якщо споживати достатню кількість вітаміну, то він зможе перешкоджати утворенню пухлин.

Крім того, вітамін А допомагає зберегти гостроту зору, забезпечує нормальне сприйняття кольорів і захищає рогівку від висихання. Ретинол не може відновити зір та вилікувати хвороби очей, його краще використовувати з профілактичною метою.

Також він корисний для дітей, особливо у період внутрішньоутробного розвитку. Вітамін А здатний зміцнювати волосся, стимулювати його ріст та захищати від впливу навколишнього середовища.

Український лікар Євген Комаровський стверджує, що вітамін А впливає на всі епітеліальні клітини у нашому тілі. Тому його активно використовують під час лікування будь-яких проблем, які пов’язані зі шкірою.

Вітамін А лікарі рекомендують під час лікування багатьох захворювань: бронхіту, дизентерії, псоріазу, захворювань очного яблука, рахіту, мастопатії, цирозу печінки, лейкозів і багатьох інших.

Основні джерела вітаміну A

Вітамін А працює на нашу користь у двох формах: ретинол, що міститься у продуктах тваринного походження, і бета-каротин, який ми отримуємо з рослинних продуктів.

Основні джерела вітаміну А тваринного походження:

м’ясо;

морська риба;

яєчні жовтки;

яловича печінка та печінка тріски;

твердий сир;

вершкове масло;

Основні джерела вітаміну А рослинного походження:

шпинат;

зелень;

болгарський перець;

капуста;

морква;

картопля;

абрикоси та сливи.

Добова норма

На добу рекомендується вживати близько 900 мкг чоловікам, і приблизно 700 мкг – жінкам. Максимально допустима доза для організму людини – 3000 мкг. Норма для дітей становить 400-1000 мкг.

Нестача та надлишок вітаміну А

Головний симптом нестачі вітаміну А – куряча сліпота – адаптація очей (понад 30 сек) після переходу зі світлого приміщення у темне. Також нестача вітаміну А проявляється в сухості шкіри, ламкості волосся, зниженні інтелектуальних здібностей, розвитку онкологічних хвороб.

Нестача вітаміну А може бути спричинена незбалансованим харчуванням, браком сонячного світла, надмірними фізичними навантаженнями.

Водночас надлишок вітаміну А може бути небезпечним для здоров’я.

– Вітамін А належить до групи жиророзчинних вітамінів. Це важливо, адже жиророзчинні вітаміни можуть накопичуватися в організмі людини. Тому ризик отруєння дуже високий, – зазначає Комаровський.

Ознаки передозування: порушення випорожнення, пожовтіння шкіри, нудота, запаморочення.

Що таке авітаміноз

Авітаміноз – це небезпечне захворювання, викликане тривалим ненадходженням вітамінів в організм. Щоб запобігти виникненню серйозних захворювань, слід ввести в раціон такі вітаміни, як А, В1, В2, В9, В12, C, D.

Детальніше про вітаміни для організму читайте у матеріалі Фактів ICTV.