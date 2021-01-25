Новий штам коронавірусу, який зафіксували у Великій Британії, має понад 30 суттєвих мутацій, якщо порівнювати його з першим штамом SARS-CoV-2, з якого почалася пандемія.

Про це заявила біолог з університету Британської Колумбії (Ванкувер, Канада) Сара Отто. Мутація відбувається, коли вірус атакує людину з ослабленим імунітетом. Covid-19 швидко розмножується, щоб перемогти захисні клітини організму і внаслідок цього – вдосконалюється.

– Ми беремо участь у перегонах із вірусною еволюцією. Нам потрібно випускати нові вакцини з максимальною швидкістю, боротися з поширенням нових штамів шляхом обмеження подорожей і соціальних взаємодій, – сказала Сара Отто.

Біолог зазначила, що нові штами коронавірусу виникають, коли вірус потрапляє в новий регіон із населенням, яке ніколи не було інфіковане, або виникає серед населення, яке вже перехворіло.

Отто стверджує, що новий штам з Великої Британії B.1.1.7, ймовірно, може поширюватися на 40-80% швидше, ніж інші відомі штами коронавірусу.

Для таких країн, як США і Канада, де коронавірус і так поширюється дуже швидко, поява B.1.1.7 становить ще більшу загрозу.

Новий штам коронавірусу

У грудні у Великій Британії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Після цього її почали фіксувати в багатьох країнах світу. Також напередодні стало відомо про південно-африканську мутацію Covid-19.

Науковці зазначають, що нові мутації можуть бути небезпечнішими, адже здатні знизити ефективність вакцини.

Джерело: The Conversation