Вакцина Moderna ефективна проти нових штамів коронавірусу

Вакцина від Covid-19 американської компанії Moderna показала ефективність проти нових штамів коронавірусу, які вперше зафіксували у Великій Британії та Південній Африці.

У заяві компанії зазначили, що під час лабораторних випробувань вдалося підтвердити вироблення нейтралізувальних антитіл до нових штамів коронавірусу.

– У результаті вакцинації препаратом від Covid-19 компанії Moderna виробилися антитіла до всіх штамів, які виникають, зокрема до антитіл B.1.1.7 і B.1.351, вперше виявлених у Великій Британії та ПАР відповідно, – зазначили в компанії.

У компанії стверджують, що вакцинація двома дозами препарату проти Covid-19 забезпечить захист від нових штамів коронавірусу.

Також в Moderna оголосили про клінічну стратегію, спрямовану на проактивне реагування на пандемію, у рамках якої, зокрема, компанія протестує додаткову дозу своєї вакцини від Covid-19 з метою вивчення її здатності надалі збільшувати нейтралізувальні антитіла проти штамів, що виникають.

Вакцина Moderna

Американська компанія Moderna заявила, що вироблена ними вакцина може забезпечити річний імунітет до коронавірусу. Вакцину вводять двома дозами з інтервалом близько місяця.

Крім того, вакцини проти коронавірусу від Moderna та Pfizer/BioNTech отримали дозвіл на екстрене використання від Управління з контролю за продуктами та ліками США.

Джерело: BBC