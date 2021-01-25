За даними ВООЗ, станом на 25 січня у світі зафіксували 97,8 млн випадків зараження Covid-19. З появою хвороби лікарі більше акцентували увагу на порятунку життя важкохворим пацієнтам, проте зараз серед науковців зростає увага до людей, які мають довгострокові наслідки Covid-19.

Нині з’явилося таке поняття, як довгий ковід або постковід – стан, що триває понад 12 тижнів і довгостроково впливає на організм, при якому зберігаються симптоми вірусу.

За словами українського лікаря Євгена Комаровського, коронавірус здатен негативно впливати на судини, нервові тканини, клітини головного мозку, тканини нирок, печінки, серця, виникають області, де порушене кровопостачання і т.д.

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Симптоми після Covid-19

Лікар Комаровський зазначає, що прояви постковіду можна розділити на три групи симптомів.

Перша – симптоми, що пов’язані з дихальною системою (запалення легень, дихальна недостатність, кашель, віддишка, брак повітря).

Друга – відчуття слабості (абсолютне небажання щось робити).

– Цей симптом часто є причиною серйозних соціальних конфліктів. Перш за все у сім’ї, – стверджує Комаровський.

Третя – ураження нервової системи, психічні розлади, порушення сну, порушення пам’яті.

Що робити, аби відновитися

– Якщо ваші рідні перехворіли на коронавірус, до них варто проявляти уважність, адже без допомоги людині, у якої уражена психічна система, буде важко вийти з постковідного синдрому. У 20% людей після хвороби виникають суїцидальні думки, тому це важливо, – наголошує Комаровський.

Відновлення органів дихання

Необхідно постійно підтримувати належну температуру та вологість повітря у помешканні. Слизові оболонки не повинні пересушуватися. Рекомендовано побільше гуляти на свіжому повітрі та пити воду. Також може допомогти дихальна гімнастика.

Як побороти слабкість

Якщо ви відчуваєте слабкість, не варто постійно лежати, адже так постковідний синдром тільки затягнеться. Слід поступово займатися фізичними вправами (прогулятися надворі, прибрати вдома та ін.). В день має бути мінімум 30 хв аеробного навантаження.

Як відновити нервову систему

Щоб відновити нервову систему після коронавірусу, лікар Комаровський рекомендує:

Займатися фізичними вправами; Фізична активність має супроводжуватися орієнтацією пацієнта у просторі (під час відновлення важливо, щоб працював вестибулярний апарат, система орієнтації у просторі); Якщо у людини погіршилась пам’ять, важливо придумати собі завдання, певну ціль (можна повторювати мови, вчити вірші, читати, писати тести).

Симптоми коронавірусу

До основних симптомів коронавірусу належать: висока температура, кашель, втрата або зміна нюху чи смаку. Водночас іншими ознаками, які відчували люди з вірусом, передбачають висип, головний біль і проблеми з травленням – нудота і діарея.

Всесвітня організація охорони здоров’я недавно додала до цього списку також втому, ломоту та біль у м’язах, біль у горлі, кон’юнктивіт і зміну кольору пальців рук і ніг.

Джерело: Євген Комаровський