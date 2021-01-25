Європейська комісія наполягає, аби компанія AstraZeneca дотримувалася контрактних зобов’язань та провела поставку оговореної кількості доз вакцини від коронавірусу навіть до моменту її умовної ринкової авторизації в ЄС.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер. Також член ЄК з охорони здоров’я Стелла Кіріакідіс надіслала підприємству листа з проханням докладніших пояснень.

– У своєму листі єврокомісар наголошує на важливості своєчасного постачання доз вакцини, як це передбачено в контракті, й нагадує, що посилення виробничих можливостей має здійснюватися паралельно проведенню клінічних випробувань, щоб гарантувати достатню кількість вакцин якнайшвидше. Це важливий принцип контракту ,- сказав речник.

Він також стверджує, що це питання важливе для Європейської Комісії та держав-членів ЄС, тому його обговорюватимуть разом з представниками компанії на нараді 25 січня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже говорила телефоном з генеральним директором AstraZeneca. Вона нагадала представнику компанії, що Єврокомісія авансом інвестувала значні кошти, щоб гарантувати виробництво. У Брюсселі розраховують, що підприємство знайде рішення для швидкого постачання вакцини.

Раніше в AstraZeneca заявили, що через виробничі проблеми кількість доступних початкових доз вакцини буде меншою, ніж очікувалося. Фармацевтична фірма повинна була доставити близько 80 млн доз в 27 країн-членів.

Вакцина AstraZeneca

12 січня Європейське агентство з лікарських засобів отримало заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом. Заявку розглянуть у прискореному режимі до 29 січня.

В грудні 2020 року Велика Британія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її безпечною й ефективною.