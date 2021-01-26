Антибіотики, які часто застосовуються під час лікування запальних процесів в органах дихання та входять до переліку міжнародних рекомендацій з лікування Covid-19, не підтвердили свою ефективність.

Під час рандомізованих клінічних випробувань PRINCIPLE, які проводив Оксфордський університет за підтримки уряду Великої Британії, науковці оцінювали користь антибіотиків для амбулаторних пацієнтів з коронавірусом. Згідно з результатами, два антибіотики – азитроміцин і доксициклін неефективні у боротьбі з коронавірусною хворобою.

– Хоча ці результати розчаровують, вони дозволяють скоротити застосування непотрібних антибіотиків в лікуванні Covid-19, – зазначили науковці.

У дослідженні взяли участь кілька тисяч пацієнтів віком від 50 років, у яких підтвердили коронавірус в останні 14 днів. Азитроміцин отримували 525 пацієнтів в дозуванні 500 мг протягом трьох днів.