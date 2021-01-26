Антибіотики, які часто застосовуються під час лікування запальних процесів в органах дихання та входять до переліку міжнародних рекомендацій з лікування Covid-19, не підтвердили свою ефективність.
Під час рандомізованих клінічних випробувань PRINCIPLE, які проводив Оксфордський університет за підтримки уряду Великої Британії, науковці оцінювали користь антибіотиків для амбулаторних пацієнтів з коронавірусом. Згідно з результатами, два антибіотики – азитроміцин і доксициклін неефективні у боротьбі з коронавірусною хворобою.
– Хоча ці результати розчаровують, вони дозволяють скоротити застосування непотрібних антибіотиків в лікуванні Covid-19, – зазначили науковці.
У дослідженні взяли участь кілька тисяч пацієнтів віком від 50 років, у яких підтвердили коронавірус в останні 14 днів. Азитроміцин отримували 525 пацієнтів в дозуванні 500 мг протягом трьох днів.
Однак незабаром випробування азитроміцину зупинили через його неефективність і низьку ймовірність клінічно значущого ефекту в порівнянні з іншими препаратами. Через 28 днів спостережень ці дані підтвердилися, крім того, азитроміцин не знизив ризик розвитку тяжкого перебігу хвороби та смертності.
Тестування доксицикліну також зупинили через низьку ефективність. Препарат отримували 798 людей по 200 мг в перший день і потім 100 мг протягом 6 днів. Антибіотик скорочував одужання і знижував ризик госпіталізації всього на 2%.
У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що останнім часом люди почали частіше приймати антибіотики, 79-96% з них навіть не хворіли на коронавірус, а робили це для профілактики.
Фахівці заявляють, що антибіотики не лікують коронавірус, не потрібні вони і для профілактики захворювання. Їх можна приймати під час Covid-19 лише тоді, коли є супутні бактеріальні інфекції або ускладнення.