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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Деякі антибіотики неефективно та шкідливо приймати під час Covid-19

Антибіотики, які часто застосовуються під час лікування запальних процесів в органах дихання та входять до переліку міжнародних рекомендацій з лікування Covid-19, не підтвердили свою ефективність.

Ліки

Під час рандомізованих клінічних випробувань PRINCIPLE, які проводив Оксфордський університет за підтримки уряду Великої Британії, науковці оцінювали користь антибіотиків для амбулаторних пацієнтів з коронавірусом. Згідно з результатами, два антибіотики – азитроміцин і доксициклін неефективні у боротьбі з коронавірусною хворобою.

– Хоча ці результати розчаровують, вони дозволяють скоротити застосування непотрібних антибіотиків в лікуванні Covid-19, – зазначили науковці.

У дослідженні взяли участь кілька тисяч пацієнтів віком від 50 років, у яких підтвердили коронавірус в останні 14 днів. Азитроміцин отримували 525 пацієнтів в дозуванні 500 мг протягом трьох днів.

Однак незабаром випробування азитроміцину зупинили через його неефективність і низьку ймовірність клінічно значущого ефекту в порівнянні з іншими препаратами. Через 28 днів спостережень ці дані підтвердилися, крім того, азитроміцин не знизив ризик розвитку тяжкого перебігу хвороби та смертності.

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Тестування доксицикліну також зупинили через низьку ефективність. Препарат отримували 798 людей по 200 мг в перший день і потім 100 мг протягом 6 днів. Антибіотик скорочував одужання і знижував ризик госпіталізації всього на 2%.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що останнім часом люди почали частіше приймати антибіотики, 79-96% з них навіть не хворіли на коронавірус, а робили це для профілактики.

Фахівці заявляють, що антибіотики не лікують коронавірус, не потрібні вони і для профілактики захворювання. Їх можна приймати під час Covid-19 лише тоді, коли є супутні бактеріальні інфекції або ускладнення.

Джерело: прес-служба Оксфордського університету

Фото: Depositphotos

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