Канадські лікарі виявили препарат, який знижує ризик смерті від Covid-19

Протизапальний препарат колхіцин може зменшити ризик ускладнень та смерті от Covid-19.

Такий висновок зробили лікарі Монреальського інституту серця (ICM) за результатами дослідження під назвою Colcorona. Його очолив голова інституту Жан-Клод Тардіф.

У дослідженні взяли участь 4 488 пацієнтів. Згідно з результатами, завдяки колхіцину госпіталізація та смертність пацієнтів скоротилася на 20%, порівняно з плацебо.

– Під час роботи з пацієнтами, які пройшли тест, що офіційно підтверджує їхній діагноз, результат із колхіцином ще краще, тобто госпіталізації скоротились на 25%, необхідність в апараті штучної вентиляції легенів зменшилася на 50%, а кількість смертей — на 44%, — розповів Жан-Клод Тардіф.

Лікарі з Канади вважають, що під час ускладнення коронавірусу в людей виникає запальна реакція, викликана лейкоцитами, які борються з вірусом. За допомогою колхіцину запальний процес можна зменшити.

Колхіцин — протизапальний засіб, який отримують з рослини під назвою Colchicum autumnale і використовують для лікування різних захворювань, як-от подагра, запальний артрит і перикардит.

– Колхіцин уже доступний в аптеках, оскільки його використання під час лікування захворювань безпечне й недороге. Наше відкриття буде корисним не тільки у Франції, Канаді, США та країнах G8, а й у країнах, що розвиваються, — зазначили науковці.

Також лікарі додали, що препарат можна використовувати для лікування пацієнтів із коронавірусом. Вони наполягають на швидкій перевірці колхіцину регулювальними органами.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, станом на 25 січня у світі зафіксували 97,8 млн випадків Covid-19. За весь час пандемії від ускладнень померли 2,1 млн жителів планети.

Найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували у США (24,7 млн), Індії (10,6 млн) та Бразилії (8,8 млн).

Джерело: Medical Xpress