Старт масової вакцинації населення від коронавірусної хвороби в Україні заплановано на лютий 2021 року.

Про це вже кілька разів казали в уряді та МОЗ, а нині цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

– Уже в лютому розпочнеться вакцинація від Covid-19. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде перший мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії. Деталі озвучимо найближчим часом, – сказав глава держава у відеозверненні 25 січня.

Нині й досі не відомо, з якої саме дати почнуть вакцинувати громадян України.