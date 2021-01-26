Коли розпочнеться вакцинація від Covid-19 в Україні?
Старт масової вакцинації населення від коронавірусної хвороби в Україні заплановано на лютий 2021 року.
Про це вже кілька разів казали в уряді та МОЗ, а нині цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.
– Уже в лютому розпочнеться вакцинація від Covid-19. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде перший мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії. Деталі озвучимо найближчим часом, – сказав глава держава у відеозверненні 25 січня.
Нині й досі не відомо, з якої саме дати почнуть вакцинувати громадян України.
Скільки коштуватиме вакцина від Covid-19 для населення?
Вакцинація, яку проводитимуть в Україні на державному рівні, буде безкоштовною для всіх охочих.
На цьому вже неодноразово наголошував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Йдеться про ін’єкції, за які відповідає держава, а саме – безкоштовні… Весь процес ми плануємо завершити до першого кварталу 2022 року. Можливо, включно з цим періодом, – розповів Фактам ICTV очільник МОЗ.
Звісно, препарати проти Covid-19 можуть з’явитися і в приватному секторі, але нині про їхню можливу вартість нічого не відомо.
Який порядок вакцинації?
Згідно з планом вакцинації населення від Covid-19, опублікованим 22 грудня 2020 року Центром громадського здоров’я, її проводитимуть у чотири етапи:
- люди з критичним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 та медики, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу (січень-квітень 2021 року);
- люди з надзвичайно високим ризиком інфікування коронавірусом та медичні працівники (квітень-червень 2021 року);
- люди з високим ризиком інфікування Covid-19 та ті, хто підтримує життєдіяльність та безпеку України (червень-вересень 2021 року);
- люди з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом та ті, хто підтримують безпеку та життєдіяльність держави (вересень 2021 року – березень 2022 року).
Проте нині прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже про те, що буде й п’ятий етап вакцинації, на якому ін’єкцію робитимуть тим громадянам, які не входять до пріоритетних груп.
Нині зрозуміло, що у січні перша фаза вакцинації не розпочнеться.
У пріоритеті держави перебуватимуть особи похилого віку, медики, військові, правоохоронці, вчителі тощо.
Скільки вакцин отримає Україна у 2021 році?
В ефірі програми Свобода слова на ICTV глава уряду повідомив, що цього року Україна планує отримати близько 30 млн доз вакцини від Covid-19.
– Вакцини цього року вистачить усім охочим. У нас контрактів на понад 30 млн доз. Тому всіх черг на вакцинування згідно з національним планом буде дотримано. Вся інфраструктура підготовлена. В Україні працюватимуть 500 мобільних бригад та 4 тис. пунктів для вакцинування, – заявив Шмигаль.
Яку вакцину закуповує Україна?
Згідно з інформацією МОЗ, першою в Україну має надійти вакцина китайської компанії Sinovac. Йдеться про 1,9 млн доз препарату.
Проте відомо, що держава веде переговори і з іншими виробниками вакцин, назви яких нині не озвучують.
Відомо лише про ініціативу Covax. За словами Степанова, розробником препарату тут виступає компанія Pfizer.
– Вакцини від Covax ми очікуємо наприкінці першого – початку другого кварталу. За попередніми домовленостями, йдеться про 8 млн доз, – зазначає міністр охорони здоров’я.
Навряд чи Україна зосереджуватиметься на якійсь одній вакцині, адже компанії-виробники мають потурбуватися про те, щоб забезпечити достатньою кількістю препаратів держави, в яких вони розташовані.
Чи важлива ефективність вакцини?
Питання ефективності вакцини порушили після того, як з’явилися дані про ефективність китайського препарату на рівні 50,38%, коли в контракті на закупівлю Україною була прописана ефективність у 70%.
Проте старший науковий співробітник інституту молекулярної біології та генетики НАН України Зиновій Ткачук вважає, що ефективність – не той показник, на який варто звертати найбільшу увагу.
– Коли говорять про ефективність у 95-97%, я цьому не довіряю. Різниця між людьми у можливості захищатися – щонайменше 10%. Такі показники – радше маркетинговий хід.
Однак з точки зору наявних даних та інформації про те, що вакцини пройшли затвердження американського і європейського регуляторів, можна зробити висновок, що вони досить ефективні, – говорить Ткачук.
Тобто якщо найприскіпливіші регулятори допускають на свій ринок певні препарати, то можна сказати, що вони підходять для використання в умовах пандемії і є достатньо безпечними.
Чому важливо вакцинуватися навіть першими вакцинами?
Вакцинація першими препаратами від Covid-19 важлива й тим, що вони дають можливість, якщо навіть захворієш на коронавірус, перенести його в легшій формі.
– У тих випадках, коли людина захворіла на коронавірус, хвороба може протікати в одній з трьох форм: легкій, середній і важкій. Вакцина – це спосіб захистити організм від дуже важких випадків і можливої смерті, – висловлює думку Ткачук.
На практиці це означатиме не лише зменшення летальних випадків захворювання, а й потенційне розвантаження медичної системи у зв’язку зі зменшенням випадків хвороби, які потребуватимуть госпіталізації.
Чи будуть кращі вакцини?
Звичайно, у майбутньому від коронавірусу винайдуть кращі вакцини. Нині ж затверджуються препарати, які розробляли протягом 2020 року у спробах взяти пандемію під контроль.
На думку епідеміолога Михайла Фаворова, зазначені вакцини є препаратами “військового часу”, які згодом перестануть використовувати.
– Вірус і досі дуже різко мутує, адже він перейшов з одного виду на інший. Ще якийсь час він це робитиме, але набуде оптимального виду. І лише після цього буде оптимальна вакцина, – вважає Фаворов.
Та це не є причиною не вакцинуватися людям, для яких Covid-19 дуже небезпечний.