Страхування здоров’я в ПриватБанк: плюси і мінуси

Сучасна медицина вимагає великих коштів, а раптова хвороба може поставити людину в скрутне становище, саме тому останнім часом зростає популярність страхування здоров’я та життя. Такі послуги надає також комерційний банк Приватбанк. Факти ICTV докладно розкажуть вам про умови цього страхування та правила укладання договору.

Страховий поліс Приватбанку передбачає фінансовий захист від певних ризиків, а саме – хвороб або смерті застрахованої особи. У випадку настання хвороби, передбаченої умовами договору, застрахована особа отримує страхову виплату, що повністю або частково компенсує витрати на лікування.

Вона становить певний відсоток від страхової суми, в залежності від захворювання. Наприклад, якщо в людини виявили пневмонію, вона отримає 10 відсотків від страхової суми, а якщо злоякісну пухлину головного мозку – 70%.

Для того, щоб отримати страхову виплату, необхідно зателефонувати і повідомити про настання страхової події на номер 3700, зафіксувати її в компетентних органах та отримати медичний документ. Протягом двох днів після отримання довідки зверніться з нею у відділення Приватбанку.

Які випадки покриває страхування?

Страхування покриває більше 140 різних захворювань:

Захворювання системи кровообігу;

захворювання крові;

хвороби органів дихання;

захворювання травної системи;

хвороби сечостатевої системи;

захворювання сполучних тканин та кістково-м’язової системи;

хвороби ендокринної системи;

хвороби нервової системи;

новоутворення (зокрема деякі злоякісні, всі доброякісніокрім доброякісних пухлин шкіри);

інфекції та паразити;

офтальмологічні проблеми;

хвороби вуха;

та смерть особи внаслідок цих захворювань.

З детальним списком хвороб можна ознайомитись у спеціальній таблиці, але будьте уважні, адже деякі випадки є страховими лише за певних умов, наприклад, якщо хвороба виявлена вперше, або тільки за наявності оперативного втручання тощо. Всі ці нюанси також описані в таблиці.

Також страхування не поширюється на:

Захворювання, що виникли внаслідок алкоголізму, вживання наркотичних чи психотропних препаратів;

спадкові патології;

косметологічні та косметичні процедури, естетична хірургія;

операції зі зміни статі;

ожиріння;

безпліддя, ускладнене протікання вагітності, штучне її переривання;

хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

масові епідеміологічні захворювання (грип, ГРВІ).

Як укласти договір?

Укласти договір легше, ніж здається, адже зробити це можна навіть з дому. Оформити страхування може будь-яка фізична особа, що досягла повноліття. Застрахувати можна не тільки себе, а й своїх дітей старше одного року, чоловіка, дружину, батьків (віком до 69 років на момент укладання договору).

Для оформлення документу можна звернутись в будь-яке відділення Приватбанку, або оформити його через інтернет-застосунки. В мобільному застосунку Приват24 алгоритм дій такий: Мої рахунки > Страхування > Оформити страхування > Страхування здоров’я.

На сайті оформити страхування ще простіше: Інше > Страхування > Страхування здоров’я.

Вартість договору є індивідуальною і розраховується відповідно до віку застрахованої особи та обраного варіанту страхування. Сума щомісячних страхових виплат варіюється від 0,1 % до 0,4 % від страхової суми.

Наскільки це вигідно?

Безумовним плюсом є те, що Приватбанк має одразу декілька страхових компаній-партнерів та забезпечує страхування від деяких хвороб, що не передбачені у багатьох традиційних страхових договорах: цукрового діабету, вірусного гепатиту, туберкульозу, онкологічних захворювань.

З іншого боку, спеціалізовані страхові компанії надають можливість застрахуватися лише від певних захворювань або випадків, їхній підхід більш індивідуальний.