Апендицит є однією з найпоширеніших патологій, яка вимагає хірургічного втручання. Точної причини виникнення хвороби лікарі назвати не можуть.

Якщо вчасно не вжити потрібних заходів, історія може закінчитися летальним результатом. Як розпізнати патологію, читайте у матеріалі.

– Кожен повинен знати, що біль у животі може закінчитися погано. Тому не можна чекати, вичиючи інтернет. А треба йти до сімейного лікаря, бажано у перші шість годин від появи симптомів, – розповідає Володимир Сіняков, лікар-хірург вищої категорії.

Симптоми апендициту:

біль у верхній частині живота або в районі пупка;

біль у нижній правій частині живота;

втрата апетиту;

нудота, блювання;

діарея, закрепи;

здуття живота, неможливість випустити гази;

помірна лихоманка.

Спочатку біль незначний, багато хто не звертає уваги, та з часом неприємні відчуття стають інтенсивнішими. Варто уникати проносних засобів у разі підозри на апендицит. Також не можна робити клізму, оскільки це може призвести до розриву апендикса.

Причини виникнення апендициту

Фахівці досі не можуть назвати точної причини появи апендициту. Вважають, ніби апендицит виникає через запалення апендикса – червоподібного відростка. Причин може бути декілька. Наприклад, травма, пухлина, глисти, збільшення лімфатичного фолікула.

У таких випадках накопичуються шкідливі бактерії, унаслідок чого утворюється гній та набряк.

Діагностика

Діагностувати може і квалафікований терапевт або інший лікар, а остаточно поставити діагноз – хірург. Зазвичай він проводить огляд, додатково можуть провести загальний аналіз крові та сечі.

Існує шкала для визначення наявності хвороби – MANTRELS.

M – Міграція болю у правий верхній квадрант живота;

A – Аналіз сечі для пошуку ацетону як ознаки анорексії;

N – Нудота/блювота;

T – Гострий біль у правій клубовій ділянці;

R – Біль рикошетного характеру;

E – Підвищена температура, лихоманка (>37,3 С);

L – Лейкоцитоз – збільшення кількості лейкоцитів у крові пацієнта;

S – Зсув лейкоцитарної формули вліво.

Варіанти лікування

У разі захворювання можливі такі дії:

хірургічне втручання;

дренаж для видалення абсцесу;

антибіотики;

знеболювальне;

спеціальна дієта;

внутрішньовенні вливання (інфузії).

Апендицит не можна вилікувати методами народної медицини. Якщо ви виявили якісь із перелічених симптомів, які вказують на апендицит, потрібно негайно викликати лікаря або звернутися у лікарню.

Зволікання можуть призвести до погіршення стану здоров’я та різкого розвитку патологічних процесів. Розрив апендикса загрожує летальним результатом. Допомогти може тільки фахівець у медичній галузі.

Видалення апендикса

Операція з видалення апендикса може відійти у минуле, адже антибіотики виявилися майже настільки ж ефективними, як і операція. Вчені з Університету Вашингтона виявили, що в 70% випадків пацієнти з діагнозом апендицит обходяться медикаментозним лікуванням. Детальніше про результати дослідження читайте на сайті Факти ICTV.

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