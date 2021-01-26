Вітаміни – важлива складова здоров’я організму людини. З моменту, коли розпочалася пандемія, виникають запитання, чи дійсно вітаміни D, С та цинк здатні допомогти у боротьбі з Covid-19.

Факти ICTV підготували матеріал про те, чи дійсно потрібно вживати вітаміни під час Covid-19, про користь та шкоду сполук D, С та цинку.

Вітамін D

Вітамін D належить до жиророзчинних вітамінів. Він забезпечує функціонування важливих процесів в організмі, наприклад, забезпечує нормальний ріст кісток. Дефіцит цього вітаміну може спричинити рахіт, Альцгеймер, хворобу Паркінсона, аутоімунні, серцево-судинні хвороби.

Також унікальність вітаміну D полягає у тому, що він може утворюватися в шкірі внаслідок впливу сонячного світла (лікарі не рекомендують отримувати вітамін таким способом, адже вплив ультрафіолетових променів на шкіру шкідливий для здоров’я), а також він може потрапляти до організму разом з харчовими продуктами (морська риба, жирні молочні продукти, жовток яйця).

Також нестачу можна заповнити використанням харчових добавок: D3 – це форма вітаміну, яка виробляється при взаємодії сонячного проміння та людської шкіри, а D2 – це форма речовини, яка зустрічається в складі рослинних продуктів.

Слід бути обережними, адже надлишок вітаміну D шкідливий для здоров’я. Він здатний накопичуватися в організмі, що може призвести до інтоксикації.

Вітамін С

Вітамін С – водорозчинний вітамін, який також відповідає за безліч процесів. Він може підтримувати здоровий вигляд шкіри, знижувати тиск, сприяє засвоєнню заліза, а також захищає мислення та пам’ять від старіння.

Найбільше вітаміну С у сирих фруктах та овочах (жовтий перець, броколі, полуниця, хурма, цитрусові). Також вітамін С можна отримувати з харчових добавок у вигляді аскорбінової кислоти та полівітамінів.

Дефіцит вітаміну С в організмі пригнічує імунітет, ослаблює м’язи та кістки, також викликає почуття втоми. Надлишок може призвести до запаморочень, головного болю, нездужання, агресії.

Цинк

Цинк – важливий мікроелемент, який необхідний для функціонування клітин кишківника, зростання кісток і роботи імунної системи.

Дефіцит цинку пов’язують із затримкою росту, порушенням роботи імунної системи, захворюванням шкіри, анорексією. Він може виникати в результаті недостатнього вживання продуктів, що містять цинк, або недостатнього всмоктування в кишечнику.

Лікар-інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська раніше зазначала, що приймати препарати по півроку з вмістом цинку не можна, адже це може позначитися на самопочутті.

Більшість продуктів, багатих цинком, мають тваринне походження, наприклад, м’ясо, риба і молочні продукти.

Чи корисні вітаміни D, С та цинк під час Covid-19

За словами лікаря-інфекціоніста Світлани Гук, клінічно не доведена ефективність вітамінів D, С та цинку в лікуванні коронавірусу. За її словами, лікарі рекомендують пацієнтам приймати вітаміни, щоб зміцнити організм, але для лікування Covid-19 є затверджений протокол, де чітко прописані необхідні ліки.

– Пацієнти не вміють хворіти. Вони часто під час хвороби п’ють засоби, які тільки ослаблюють організм, а потім приходять до лікаря і просять антибіотики. Пацієнти мають розуміти, що лікарі не можу просто так виписувати такі сильні ліки, а якщо людину відправити без нічого додому, то людина подумає, що це безвідповідальність з боку медзакладу, – зазначила інфекціоніст.

Вона додала, що лікарі назначають вітаміни більше з психологічного боку, щоб пацієнтам було легше переносити хворобу.

Світлана Гук наголосила, що вітаміни можуть призначати під час легкого перебігу Covid-19, або під час відновлення.

– Коли у пацієнта гострий або важкий перебіг хвороби, то йдеться вже не про зміцнення імунітету, а порятунок життя. Тут діють сильні ліки, які затвердили у протоколі лікування, – підкреслила лікар.

Лікар стверджує, що вітаміни D, С та цинк безсумнівно одні з важливих компонентів здорового організму.

– Під час лікування коронавірусу лікарі почали рекомендувати пацієнтам цинк, адже він дає імунну відповідь захворюванням та здатен розпізнавати вірус, – стверджує Світлана Гук.

Проте у 2020 році українські лікарі заявили, що наявність достатньої кількості вітаміну D в організмі людини знижує ризик захворювання на коронавірус. А науковці з Великої Британії вважають, що дефіцит вітаміну D може сприяти розвитку важчої форми Covid-19.

У ВООЗ наголошують, що вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні, але не варто вживати їх здоровим людям без призначення лікаря.

Корисні властивості вітаміну А

Один із найголовніших вітамінів, без якого нашому організму важко функціонувати – вітамін А. Він сприяє підвищенню стійкості організму до вірусних інфекцій, від яких ми найчастіше страждаємо у прохолодний період року.

Також вітамін А впливає на роботу імунітету, посилює захисну функцію слизових оболонок, підвищує опірність до захворювань.

Детальніше про вітамін А читайте в матеріалі Фактів ICTV.