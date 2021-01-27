Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на прогноз видання The Economist про те, що Україна отримає доступ до широкої вакцинації не раніше 2023 року.

Степанов запевнив, що вакцинація почнеться у лютому 2021 року як затверджено у національному плані вакцинації.

– На відміну від різних аналітиків, в МОЗ виконують всі зобов’язання. Якщо ми сказали, що починаємо масову вакцинацію у лютому цього року, то ми її почнемо у лютому цього року. Коментувати якісь домисли аналітиків я не збираюся. Звідки беруться ці цифри (2023, 2025 рік), мені невідомо, – зазначив міністр.

Також Степанов додав, що безкоштовний доступ до вакцин матимуть 30 млн громадян.

– Це наші медпрацівники, групи ризику за медичними ознаками, люди за віком. Ми всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року, – сказав Степанов.

Видання The Economist 27 січня опублікувало статтю про вакцинацію у світі та про те, які країни зможуть отримати препарати Covid-19. За прогнозами аналітиків, 85 країн, разом з Україною, зможуть розпочати широку вакцинацію до 2023 року.

Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, кількості населення та доступності медичних працівників.

Вакцинація в Україні

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX у рамках першого етапу постачання.

В Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів: