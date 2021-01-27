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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні вакцинація пройде за планом: Степанов – про прогноз The Economist

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на прогноз видання The Economist про те, що Україна отримає доступ до широкої вакцинації не раніше 2023 року.

Максим Степанов

Степанов запевнив, що вакцинація почнеться у лютому 2021 року як затверджено у національному плані вакцинації.

– На відміну від різних аналітиків, в МОЗ виконують всі зобов’язання. Якщо ми сказали, що починаємо масову вакцинацію у лютому цього року, то ми її почнемо у лютому цього року. Коментувати якісь домисли аналітиків я не збираюся. Звідки беруться ці цифри (2023, 2025 рік), мені невідомо, – зазначив міністр.

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Також Степанов додав, що безкоштовний доступ до вакцин матимуть 30 млн громадян.

– Це наші медпрацівники, групи ризику за медичними ознаками, люди за віком. Ми всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року, – сказав Степанов.

Видання The Economist 27 січня опублікувало статтю про вакцинацію у світі та про те, які країни зможуть отримати препарати Covid-19. За прогнозами аналітиків, 85 країн, разом з Україною, зможуть розпочати широку вакцинацію до 2023 року.

Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, кількості населення та доступності медичних працівників.

Вакцинація в Україні

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX у рамках першого етапу постачання.

В Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів:

  • січень-квітень 2021 — люди з високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з коронавірусом;
  • квітень-червень 2021 — люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто надають медичні послуги;
  • червень-вересень 2021 — люди з високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;
  • вересень 2021-березень 2022 — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.
  • після березня 2022 — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп.

Джерело: Україна 24

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