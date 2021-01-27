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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В ЄС можуть заборонити використання вакцини AstraZeneca для літніх людей

Європейський Союз може заборонити використання вакцини від Covid-19 фармацевтичної компанії AstraZeneca для людей віком від 65 років через відсутність даних про її ефективність саме для цієї категорії людей.

Вакцина, коронавірус

Про це заявила голова Європейського агентства з ліків (анг. EMA) Емер Кук. Вона зазначила, що нині агентство вивчає повноту даних досліджень.

Емер Кук наголосила, що не хоче випереджати рішення агентства, але можливо, що вакцина AstraZeneca отримає дозвіл на використання лише у певних вікових групах.

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Водночас генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот визнав, що існує обмежений обсяг даних про вплив вакцини на літніх людей.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що ефективність вакцини AstraZeneca для літніх людей становить лише 8%. Але Міністерство охорони здоров’я Німеччини та компанія-розробник це заперечують.

Нині у країнах Євросоюзу схвалили до використання дві вакцини проти Covid-19: Pfizer/BioNTech та Moderna.

Вакцина AstraZeneca в ЄС

У компанії AstraZeneca повідомили, що вони відстають від графіка виробництва вакцини від Covid-19 на два місяці. Це стало причиною зриву поставок препарату до ЄС.

До кінця лютого AstraZeneca має намір відправити в Європу 17 млн доз.

Європейська комісія наполягає, аби компанія AstraZeneca дотримувалася контрактних зобов’язань та провела поставку оговореної кількості доз вакцини від коронавірусу навіть до моменту її умовної ринкової авторизації в ЄС.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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