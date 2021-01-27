Україна готується до отримання 1 млн доз вакцин від коронавірусу, після чого почнуть робити перші ін’єкції.

Процес вакцинації планують розпочати у лютому 2021 року, але фейки про препарати почали ширитися задовго до цього.

А нині найбільше говорять про ефективність вакцини та те, який саме препарат закуповуватиме Україна.

Факти ICTV розповідають, чому наразі не варто виносити ефективність на перший план і які фейки поширюють про вакцинацію.

Вакцина і фейки

Від самого початку пандемії коронавірусу поширювалася неймовірна кількість неправдивої інформації про маски, саму інфекцію, а тепер і про перші вакцини від коронавірусу.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалася кілька місяців тому разом із затвердженнями перших препаратів світовими регуляторами. Відтоді збільшилася і кількість відповідних фейків.

Мабуть, однією з найбільших вигадок про вакцину є те, що вона нібито генетично модифікує людей, оскільки базується на мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота), що “назавжди змінює ДНК людини”, оскільки ДНК з препарату “потрапляє в ядро клітини”.

Пояснення щодо дій мРНК-вакцин навіть розмістили на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань у США, з якого чітко випливає, що матрична рибонуклеїнова кислота ніколи не потрапляє в ядро клітини, а отже, не змінює людську ДНК.

У коментарі Фактам ICTV заступниця керівника проекту VoxCheck Світлана Сліпченко розповіла, що перші фейки про вакцину почали виникати ще до того, як вона з’явилася, – у березні-квітні 2020 року.

– Тоді це були не більше ніж “прогнози” щодо того, що вакцина точно буде небезпечною. Казали, що вона змінюватиме генетичний код людини, адже вакцина від Moderna – це перша мРНК-вакцина, яку масово використовуватимуть, – розповідає Сліпченко.

Ще одним цікавим елементом фейків навколо вакцин є побічні ефекти. Нібито вони гірші за саму користь від вакцини.

Проте побічні ефекти є у кожного медичного препарату. Якщо ви розгорнете навіть інструкцію до застосування Аспірину, то побачите низку побічних реакцій, які можуть проявитися у незначної кількості людей.

Тобто жоден медичний препарат не ідеальний. Так, були повідомлення про смерті під час випробувань певних препаратів, але з них не можна робити поспішних висновків.

– Один із таких фейків, що з’явився у грудні, навіть повторювали деякі народні депутати. Одного разу пролунала фраза про те, що від вакцини Pfizer під час випробувань померло шість осіб. Із них четверо отримували плацебо, тобто це однозначно не пов’язано саме із вакциною. Ще двоє померли від серцевого нападу й атеросклерозу. Найімовірніше, ці два випадки не були пов’язані з вакцинацією, але й досі триває розслідування, науковці встановлюють причини смерті, вплив вакцинації на це, – каже Сліпченко.

Звісно, більшість цих міфів швидко розвінчують, але потрібно і самостійно перевіряти інформацію, перш ніж робити висновок.

Особливо – перед початком вакцинації від Covid-19 в Україні.

Розмови про ефективність

Однією з головних тем останніх тижнів у контексті вакцинації стала ефективність вакцини. Людей насторожило те, що у попередній інформації про препарат від компанії Sinovac йдеться, що він має ефективність у 50,38%.

Після цього виникло запитання: Чи варто взагалі вакцинуватися препаратом з такою ефективністю?

Старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Зеновій Ткачук розповів Фактам ICTV, що нині дуже важко говорити про ефективність вакцин, адже кожна з них має свої особливості.

– Імунітет – це складна система захисту. Вона передбачає гуморальний захист, який реагує у вигляді антитіл, і ще один елемент – т-клітинний імунітет, коли спеціальні т-клітини крові паралізують роботу вірусу. Крім того, існують системи ще глибшого вірусного захисту, йдеться про руйнування вірусної РНК. Різні вакцини по-різному впливають на ці системи, – каже Ткачук.

На його думку, у китайської вакцини, навіть якщо підтвердиться її ефективність у 50%, є інший плюс – вона краще вивчена. Вона передбачає відповідь гуморального імунітету.

Водночас вакцини Pfizer та Moderna – новинки. Раніше людство такі не використовувало, і там відповідь йде через лінію т-клітинного імунітету.

А препарати Astrazeneka та російський Спутнік V взагалі можна віднести до одноразових. За словами Ткачука, імунітет після їхнього застосування може виникати не лише до вірусного білка, а й до білка аденовірусу, через що під час повторного щеплення може виникнути сильна алергія.

Фактично вакцина навіть із 50-відсотковою ефективністю є прийнятним варіантом, адже ризик смерті від ускладнень менший, аніж від хвороби.

– Щодо 50% ефективності, то це означає, грубо кажучи, таке: якщо провакцинувати 100 людей, то 50 не захворіють, 50 – так, але ці люди можуть захворіти легко і не помруть. Тому вакцинуватися потрібно, і я прихильник того, щоб застосовували різні типи препаратів. Не можна говорити, що якась вакцина правильна, а якась – ні, – вважає співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Необхідність вакцинуватися

Зрозуміло, що перші вакцини в будь-якому разі не будуть тим ідеалом, на який розраховує людство. Зазвичай на процес розроблення, тестування і затвердження вакцини необхідно щонайменше кілька років.

Лише за цей час можна наблизити формулу до ідеальної. Однак часу на це просто не було.

Необхідно було створити вакцину якнайшвидше, адже у світі панувала й досі панує пандемія Covid-19. Тому якщо навіть перші вакцини лише допоможуть зменшити смертність від інфекції, то її застосовуватимуть.

Тому нині й міжнародні регулятори, які дуже прискіпливо ставляться до процесу реєстрації медичних препаратів, допускають вакцини на ринок.

Навіть якщо в майбутньому і з’являться препарати, які краще захищатимуть від коронавірусу, то це не означає, що можна нехтувати нинішніми вакцинами, безпечність яких доведена на міжнародному рівні.

– Багато хто думає, що вакцина захищає нас від вірусу. Це не так. Вона захищає нас від захворювання. Введення препарату може спричинити ускладнення хвороб, від яких людина померла б через кілька місяців, півроку чи рік. Але вакцинують мільйони, а смертей – одиниці. Вакцинуватися потрібно, але це не допоможе людству вдвічі подовжити тривалість життя, – розповідає Ткачук.

Перед стартом вакцинації та після її початку ще ходитиме багато чуток та закликів не робити ін’єкцію. На заваді противників ставатиме то ефективність вакцини, то те, що вона й досі не пройшла всіх стадій тестування.

Так, вакцини від Covid-19 й досі тестують щодо ефективності у боротьбі з інфекцією, але головне для багатьох затверджених препаратів вже довели – вони безпечні.

Це не дає гарантії не захворіти на коронавірус, але потенційно допоможе перенести хворобу в легшій формі. Краще перехворіти з кашлем і нежитем, аніж температурою за 38°.

Тому нині не так важливо, яку саме вакцину отримають в Україні, якщо вона є безпечною для застосування. Головне – щоб громадяни не цуралися вакцинації.