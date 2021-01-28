Коронавірус у вагітних – діагностика та лікування

Найпоширеніші симптоми коронавірусу у вагітних жінок
Зазначимо, що вагітні зазвичай мають легкий або безсимптомний перебіг хвороби. Сатурація (рівень кисню в крові, – Ред.) – у межах норми.
Якщо все ж таки симптоми хвороби є, то найбільш поширені з них:
- лихоманка (у 47% жінок);
- головний біль;
- загальна слабкість;
- переважно сухий кашель;
- втрата нюху, смаку;
- утруднене дихання.
Як діагностують коронавірус?
- Тест на виявлення антигену SARS-CoV-2 (попередній скринінговий тест).
- ПЛР – РНК SARS-CoV-2 (для виявлення етіологічного (причинного) фактора).
- Аналіз крові на виявлення антитіл IgM та IgG методом ІФА (за умови симптомів ГРВІ та негативного ПЛР – РНК SARS-CoV-2).
Коли починають з’являтись антитіла IgM та IgG?
- Антитіла IgM з’являються орієнтовно на сьому добу й можуть зберігатися два-три місяці або й більше.
- Антитіла IgG починають з’являтись із третього тижня.
За якої умови госпіталізують хвору на коронавірус вагітну жінку?
Вагітну госпіталізують, якщо перебіг хвороби середній, середньо-тяжкий або наявні такі фактори ризику:
- цукровий діабет;
- серцево-судинні захворювання;
- хронічні захворювання нирок;
- хронічні захворювання дихальної системи.
У якому триместрі перебіг хвороби найтяжчий?
За свідченнями лікарів, найтяжчий перебіг хвороби мають жінки в третьому триместрі вагітності.
Якщо перебіг хвороби легкий, то для лікування необхідні:
- Достатній питний режим.
- Контроль температури тіла, пульсу, артеріального тиску, частоти дихання.
- Контроль сатурації (дихання не завжди стає утрудненим, коли сатурація менша за 94%. Іноді воно в нормі навіть за 87-відсоткової сатурації).
- Вживання мікроелементів (вітамін D, С, цинк, фолієва кислота, йод, залізо (дозування має призначити лікар).
- За умови втрати нюху тренувати його, використовуючи олію троянди, лаванди, евкаліпту двічі на добу по 30 секунд (не зловживати цією порадою, щоб не було алергічних реакцій).
- У разі втрати здатності розрізняти запахи встановити в будинку визначники диму та газу.
- За умови підвищення температури приймати не більше 1 г Парацетамолу за один раз та не більше 3 г на добу.
Якщо перебіг хвороби середньої тяжкості:
Крім перерахованих вище порад, вагітним необхідно підвищувати рівень сатурації. У цьому допоможе лежання на животі. Жінкам при надії треба підкласти подушки або валики під лоб, груди та таз. Повторювати шість-сім разів на добу по дві-дві з половиною години.
Особливості медикаментозного лікування
- Не призначати антибактеріальні препарати для лікування вірусної інфекції. Їх можна застосовувати тільки тоді, коли до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна (це можна визначити за рівнем прокальцитоніну).
- Вагітним протипоказаний противірусний препарат Фавіпіравір.
- Тим, кому необхідна киснева підтримка, краще використовувати Метилпреднізолон замість Дексаметазону.
- Лише під час середньо-тяжкого перебігу хвороби визначати рівень D-димеру (білкового фрагмента, що утворюється під час розчинення згустку крові, який виникає, коли кров згортається, – Ред.).
Коли можна припинити самоізоляцію?
- За відсутності симптомів ГРЗ упродовж трьох днів. Підрахунок починати через 10 днів після появи симптомів (якщо SARS-CoV-2 не підтверджено лабораторно);
- За умови отримання негативного повторного тесту ПЛР – РНК SARS-CoV-2 (через 10 днів після першого позитивного тесту).
Скільки зберігається імунітет після одужання від коронавірусу?
За останніми даними, людина може мати імунітет до коронавірусу до восьми місяців проти трьох-шести місяців, як вважали раніше.
Чи передається вірус від вагітної жінки плоду?
Науково не доведено, що вірус може передаватися плоду від матері, тобто вертикальним шляхом.
Чи безпечною є вакцинація від коронавірусу для вагітних?
Доказів безпечності та потенційних ризиків від вакцинації для вагітної та плоду недостатньо, хоча щеплення має відбуватись інактивованою вакциною.
Документи, на які орієнтуються медики під час діагностики та лікування коронавірусу:
- Наказ Міністерства охорони здоров’я України №10 від 07.01.2021 року.
- Наказ Міністерства охорони здоров’я України №3094 від 31.12.2020 року.