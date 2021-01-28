Коронавірус у вагітних – діагностика та лікування

Коронавірус та вагітність: діагностика, лікування та вплив на дитину

989 вагітних жінок в Україні станом на 8 грудня 2020 року хворіли на коронавірус. Більшість із них – старші за 30 років та вже мають дітей.

У 88% жінок при надії – легкий перебіг хвороби. За статистикою, вагітні жінки хворіють не частіше ніж усі інші.

Лікар-терапевт пологового будинку Лелека Анастасія Пилипенко розповіла Фактам ICTV про особливості лікування коронавірусу у вагітних жінок.