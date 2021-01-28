Швейцарія безкоштовно тестуватиме населення на Covid-19

У Швейцарії планують запровадити безкоштовні тести на Covid-19 для всього населення країни. Влада сподівається таким чином виявити більше безсимптомних хворих.
Про це заявили в уряді Швейцарії 27 січня.
– Близько половини усіх заражень можуть поширювати люди, у яких немає симптомів і вони не знають про те, що інфіковані, – зазначили в уряді.
Також на засіданні заявили, що федеральний уряд заплатить за тест для безсимптомних людей, щоб таким чином захистити найбільш вразливих і стримати локальні спалахи Covid-19, особливо це стосується поширення нових штамів вірусу.
Міністр охорони здоров’я Алана Берсе стверджує, що тестування коштуватиме близько €930 млн. Раніше уряд платив за тести тоді, коли людина мала симптоми захворювання, а також оплачував тестування для мешканців будинків для літніх людей та медиків.
За даними ВООЗ, станом на 28 січня у Швейцарії зафіксували понад 500 тис. випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, які спричинив вірус, померла 8 441 людина.
Тестування на Covid-19 у Польщі
У Польщі громадян з підозрою на коронавірус тестують за допомогою цілодобових мобільних пунктів. Вони діють у країні уже понад чотири місяці.
Пункти дають громадянам змогу пройти тестування, навіть не полишаючи своїх автомобілів.
Також громадянам, які зробили щеплення проти коронавірусу, видаватимуть відповідні документи про проведення імунізації.
Джерело: The Local