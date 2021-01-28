Швейцарія безкоштовно тестуватиме населення на Covid-19

У Швейцарії планують запровадити безкоштовні тести на Covid-19 для всього населення країни. Влада сподівається таким чином виявити більше безсимптомних хворих.

Про це заявили в уряді Швейцарії 27 січня.

– Близько половини усіх заражень можуть поширювати люди, у яких немає симптомів і вони не знають про те, що інфіковані, – зазначили в уряді.

Також на засіданні заявили, що федеральний уряд заплатить за тест для безсимптомних людей, щоб таким чином захистити найбільш вразливих і стримати локальні спалахи Covid-19, особливо це стосується поширення нових штамів вірусу.

Міністр охорони здоров’я Алана Берсе стверджує, що тестування коштуватиме близько €930 млн. Раніше уряд платив за тести тоді, коли людина мала симптоми захворювання, а також оплачував тестування для мешканців будинків для літніх людей та медиків.

За даними ВООЗ, станом на 28 січня у Швейцарії зафіксували понад 500 тис. випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, які спричинив вірус, померла 8 441 людина.

Тестування на Covid-19 у Польщі

У Польщі громадян з підозрою на коронавірус тестують за допомогою цілодобових мобільних пунктів. Вони діють у країні уже понад чотири місяці.

Пункти дають громадянам змогу пройти тестування, навіть не полишаючи своїх автомобілів.

Також громадянам, які зробили щеплення проти коронавірусу, видаватимуть відповідні документи про проведення імунізації.

Джерело: The Local