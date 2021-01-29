Коронавірус у чоловіків погіршує якість сперми – науковці

Коронавірус може суттєво погіршити якість сперми, знижуючи здатність чоловіків до розмноження.

Відповідне дослідження провели в університеті Шеффілда у Великій Британії.

Для експерименту було залучено майже 200 чоловіків – 105 здорових та ще 84 із підтвердженим діагнозом Covid-19.

Аналізи брали протягом двох місяців з інтервалом у 10 днів.

З’ясувалося, що у спермі хворих на коронавірус запальні та окислювальні процеси відбувалися частіше.

Також у чоловіків з Covid-19 зафіксували серйозне зниження рухливості статевих клітин.

Дослідники зазначають, що погіршення якості сперми залежить від важкості перебігу хвороби.

Зазначається, що негативний вплив коронавірусу на чоловіче статеве життя продовжувався навіть після одужання, однак з часом ефекти послаблювалися.

Коронавірус вражає мозок

Про те, що коронавірус може вражати клітини мозку, першими розповіли дослідники з Університету Джона Гопкінса.

Для експерименту вони використали міні-мозок зі стовбурових клітин людини.

Фахівці університету з інфекційних захворювань додали частки коронавірусу в міні-мозок і виявили доказ того, що клітини заражаються патогеном і розмножуються.