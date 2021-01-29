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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Кожен восьмий пацієнт: людям після Covid-19 загрожує депресія або інсульт

Кожному восьмому пацієнту у світі, який перехворів на Covid-19, через приблизно шість місяців після хвороби, діагностують неврологічне або психічне захворювання.

Карантин, коронавірус

Про це заявили вчені Оксфордського Університету. Вони проаналізували медичні картки 236 379 американців, які перенесли коронавірус. Серед пацієнтів були ті, в кого хвороба проходила в легкій та важкій формі.

Науковці порівняли самопочуття хворих на Covid-19 та на звичайний грип. Під час дослідження враховували такі фактори: вік, стать, раса, супутні захворювання, рівень доходу і доступ до медичних послуг.

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Дослідження показало, що принаймні 33,6% пацієнтів страждають від психічних або неврологічних розладів протягом шести місяців після перенесеного коронавірусу.

Найпоширенішими серед людей була депресія, тривожний розлад, інсульт, внутрішньочерепна кровотеча, симптоми деменції. У 13% пацієнтів хвороби діагностували вперше.

Також науковці з’ясували, що психічні розлади зустрічалися частіше у групі людей з коронавірусом, ніж у тих, хто перехворів на грип чи інфекцією дихальних шляхів.

– Для таких діагнозів, як інсульт або внутрішньочерепна кровотеча, ризик дійсно має тенденцію до значного зниження протягом шести місяців. Але для декількох неврологічних і психіатричних діагнозів у нас немає відповіді про те, коли це припиниться, — сказав доктор Макс Такете з відділу психіатрії Оксфордського університету.

Як відновитися після коронавірусу

Постковід – стан, що триває понад 12 тижнів і довгостроково впливає на організм, при якому зберігаються симптоми вірусу.

За словами українського лікаря Євгена Комаровського, коронавірус здатен негативно впливати на судини, нервові тканини, клітини головного мозку, тканини нирок, печінки, серця, виникають області, де порушене кровопостачання і т.д.

Детальніше про те, як відновитися після коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: medrxiv

Фото: Depositphotos

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