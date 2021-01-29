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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію Covid-19

Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше відреагували на пандемію Covid-19. З 98 сходинок Україна посіла 90 місце.

коронавірус тест

Дослідження провів австралійський Інститут Льове. Згідно з даними незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.

Мета дослідження – встановити ефективність реакції влади на пандемію Covid-19 протягом 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.

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98 країн оцінили за кількістю випадків зараження, кількістю випадків смертей, кількістю випадків на мільйон осіб, кількістю смертей на мільйон осіб, відсотком позитивних тестів і кількістю тестів на тисячу осіб.

На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.

Країни, які найкраще відреагували на пандемію:

  1. Нова Зеландія – 94,4
  2. В’єтнам – 90,8
  3. Тайвань – 86,4
  4. Таїланд – 84,2
  5. Кіпр – 83,3
  6. Руанда – 80,8
  7. Ісландія – 80,1
  8. Австралія – 77,9
  9. Латвія – 77,5
  10. Шрі-Ланка – 76,5

Водночас на думку науковців, найгірше на пандемію Covid-19 відреагували країни (від найнижчого показника):

  1. Бразилія – 4,3
  2. Мексика – 6,5
  3. Колумбія – 7,7
  4. Іран – 15,9
  5. США – 17,3
  6. Болівія – 18,9
  7. Панама – 19,7
  8. Оман – 20,3
  9. Україна – 20,7
  10. Чилі – 22,0

Росія у рейтингу посіла 76 місце, Польща — 65, Білорусь — 60, Угорщина — 52, а Словаччина — 22.

Коронавірус у світі

Станом на 29 січня у світі зафіксували 100,8 млн випадків зараження коронавірусом за весь час пандемії, за добу – 361 тис. людей.

Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 2,1 млн людей, за добу – 9,6 тис.

Лідерами за кількістю заражень є США (25,3 млн), Індія (10,7 млн) та Бразилія (8,9 млн).

Джерело: Lowy Institute

Фото: Dreamstime

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