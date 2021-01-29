Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію Covid-19

Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше відреагували на пандемію Covid-19. З 98 сходинок Україна посіла 90 місце.
Дослідження провів австралійський Інститут Льове. Згідно з даними незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія.
Мета дослідження – встановити ефективність реакції влади на пандемію Covid-19 протягом 36 тижнів після того, як у країні зафіксували 100 випадків зараження.
98 країн оцінили за кількістю випадків зараження, кількістю випадків смертей, кількістю випадків на мільйон осіб, кількістю смертей на мільйон осіб, відсотком позитивних тестів і кількістю тестів на тисячу осіб.
На основі цих показників країни отримали рейтинг від 0 до 100.
Країни, які найкраще відреагували на пандемію:
- Нова Зеландія – 94,4
- В’єтнам – 90,8
- Тайвань – 86,4
- Таїланд – 84,2
- Кіпр – 83,3
- Руанда – 80,8
- Ісландія – 80,1
- Австралія – 77,9
- Латвія – 77,5
- Шрі-Ланка – 76,5
Водночас на думку науковців, найгірше на пандемію Covid-19 відреагували країни (від найнижчого показника):
- Бразилія – 4,3
- Мексика – 6,5
- Колумбія – 7,7
- Іран – 15,9
- США – 17,3
- Болівія – 18,9
- Панама – 19,7
- Оман – 20,3
- Україна – 20,7
- Чилі – 22,0
Росія у рейтингу посіла 76 місце, Польща — 65, Білорусь — 60, Угорщина — 52, а Словаччина — 22.
Коронавірус у світі
Станом на 29 січня у світі зафіксували 100,8 млн випадків зараження коронавірусом за весь час пандемії, за добу – 361 тис. людей.
Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 2,1 млн людей, за добу – 9,6 тис.
Лідерами за кількістю заражень є США (25,3 млн), Індія (10,7 млн) та Бразилія (8,9 млн).
Джерело: Lowy Institute