Європейське агентство з лікарських засобів (анг. EMA) дозволило застосування вакцини від Covid-19 шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca на території Європейського Союзу. Постачання цієї вакцини в ЄС має дозволити Єврокомісія.

– EMA рекомендувало надати умовний дозвіл на постачання вакцини від Covid-19 AstraZeneca для запобігання поширення вірусу у людей віком від 18 років, – заявили в агентстві.

В організації також зазначили, що цим рішенням вони розширили кількість вакцин, які будуть доступні для країн-членів ЄС, щоб активно боротися з пандемією Covid-19.

Вакцина AstraZeneca вже третій препарат, який ухвалила ЕМА. Раніше дозвіл на використання отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech та Moderna.

27 січня компанія AstraZeneca заявила про зрив поставок вакцини в країни Європейського Союзу через відставання від графіка виробництва на два місяці.

У відповідь на затримку вакцини, Європейська комісія наполягла, аби компанія AstraZeneca дотримувалася контрактних зобов’язань та провела поставку оговореної кількості доз вакцини від коронавірусу.

До кінця лютого AstraZeneca має намір відправити в Європу 17 млн доз препарату.

Вакцина AstraZeneca

Наприкінці грудня 2020 року Велика Британія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її безпечною і ефективною.

У США вакцину AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Нині вона перебуває на третьому етапі випробувань.

Джерело: EMA