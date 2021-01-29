Вакцина від коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson ефективна на 66%. Тобто вона може запобігти середнім та важким рівням ускладнення від Covid-19.

Про це повідомили в компанії Johnson&Johnson. Оцінка ефективності вакцини зробили на підставі клінічних досліджень введення тільки однієї дози.

– Введення однієї дози з швидким настанням імунної реакції і простотою доставки і зберігання є потенційним рішенням для охоплення якомога більшого числа людей. Можливість уникнути госпіталізацій і смертей змінить правила боротьби з пандемією, — заявив глобальний керівник відділу наукових досліджень і розробок Janssen Матай Меммен.

Препарат виробляє компанія Janssen – підрозділ Johnson&Johnson. Виробники вивчають питання про те, чи дасть введення двох доз сильнішу або більш тривалу імунну реакцію організму.

Серед учасників дослідження не зафіксували жодного летального випадку. Але вакцина, ймовірно, може бути менш ефективна проти нових штамів коронавірусу, які зафіксували вперше у Великій Британії та Південній Америці.

Ефективність Novavax

Американська біотехнологічна компанія Novavax завершила третій фінальний етап випробовувань вакцини від коронавірусу. Вона показала 89,3% ефективності.

Дію препарату також дослідили на нових штамах коронавірусу. Так, ефективність Novavax у боротьбі з основним штамом – 95,6%, з британським – 85,6%.

Компанія уже подала документи на реєстрацію речовини.

Джерело: BBC