Американська біотехнологічна компанія Novavax завершила третій фінальний етап випробовувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 89,3%. Дослідження проходило у Великій Британії, у ньому взяли участь понад 15 тис. осіб у віці 18-84 роки.

Дію препарату також дослідили на нових штамах коронавірусу. Так, ефективність Novavax у боротьбі з основним штамом – 95,6%, з британським – 85,6%.

Під час другої фази випробовувань у Південній Африці вакцина показала нижчу здатність протидіяти африканському штаму – 49,4%. Однак серед пацієнтів, які не інфіковані ВІЛ, препарат був ефективним на близько 60%.

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Компанія уже подала документи на реєстрацію речовини. Адміністрація стверджує, що це перша вакцина, яка показала високу здатність боротися з мутаціями коронавірусу.

Нещодавно американський виробник вакцини Moderna заявив про ефективність проти нових штамів. Компанія стверджує, що під час випробовувань в учасників вироблялися антитіла до британського та південноамериканського штамів.

Джерело: Novavax