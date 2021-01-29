Вакцинація проти коронавірусу в Україні може початися 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань. Саме у ці дати до України повинні прийти перші поставки доз препарату.

– Можемо сказати, близько 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження, – повідомив лікар.

За його словами, домовленості про постачання вже є, а завадити старту вакцинації в Україні можуть тільки непередбачувані обставини. Якщо, наприклад, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.

– Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу, – сказав Ляшко.

Він поки не повідомив, якою саме вакциною щеплюватимуть громадян, адже це залежить від того, який препарат прийде першим.

Головний санітарний лікар вважає, що першою приїде Pfizer. Але точно інформація буде відома 29 січня. В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Україна підписала договір на постачання вакцини з китайською компанією Sinovac, яка ще проходить третю стадію клінічних випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність цієї вакцини становить 50%.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошував, що хвилюватися не варто, адже попередньо проміжні результати все ж мають досягти показника у 70%. А якщо цього не станеться, то Україні просто повернуть гроші.

На першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб.

За словами Максима Степанова для вакцинації в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Джерело: ВВС Україна