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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцинація в Україні може розпочатися з 15 лютого – Ляшко

Вакцинація проти коронавірусу в Україні може початися 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань. Саме у ці дати до України повинні прийти перші поставки доз препарату.

– Можемо сказати, близько 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження, – повідомив лікар.

За його словами, домовленості про постачання вже є, а завадити старту вакцинації в Україні можуть тільки непередбачувані обставини. Якщо, наприклад, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.

– Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу, – сказав Ляшко.

Він поки не повідомив, якою саме вакциною щеплюватимуть громадян, адже це залежить від того, який препарат прийде першим.

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Головний санітарний лікар вважає, що першою приїде Pfizer. Але точно інформація буде відома 29 січня. В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Україна підписала договір на постачання вакцини з китайською компанією Sinovac, яка ще проходить третю стадію клінічних випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність цієї вакцини становить 50%.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошував, що хвилюватися не варто, адже попередньо проміжні результати все ж мають досягти показника у 70%. А якщо цього не станеться, то Україні просто повернуть гроші.

На першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб.

За словами Максима Степанова для вакцинації в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Depositphotos

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