Експерти ВООЗ відвідали центр з контролю за захворюваннями в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які досліджують походження Covid-19 у Китаї, відвідали в Ухані центр з контролю і профілактики захворювань.

Візит експертів ВООЗ в Центр з боротьби із захворюваннями провінції Хубей відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю над доступом до інформації про Covid-19.

– Китай намагався уникнути звинувачень у передбачуваних помилкових заходах у своїй ранній реакції на спалах, водночас просуваючи альтернативні теорії про те, що вірус походить з інших місць і, можливо, навіть був завезений в Ухань з-за меж країни, – зазначили ЗМІ.

Член команди Пітер Дашак зазначив, що візит у центр пройшов добре, проте інші подробиці не повідомляють.

31 січня команда ВООЗ відвідала продовольчий ринок в місті Ухань, де спочатку був виявлений коронавірус. Також вони оглянули шпиталь, у якому лікували перших пацієнтів з Covid-19.

Група з експертів прибула до Уханю 14 січня в рамках розслідування походження коронавірусу. До складу команди ВООЗ увійшли 13 експертів з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В’єтнаму.

Уперше Covid-19 виявили у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Джерело: АР