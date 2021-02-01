Влада Києва планує підписати договір про постачання вакцин від коронавірусу через два-три тижні. Про це повідомив міський голова міста Віталій Кличко на відкритті першого магазину IKEA у Києві 1 лютого. Він зазначив, що нині влада столиці веде переговори про закупівлю вакцин з провідними європейськими та американськими компаніями. Читайте Україна отримає вакцини від Covid-19 через два тижні - МОЗ

Проте міський голова не озвучив назви компаній, з якими ведуть переговори. Але Кличко стверджує, що це саме ті вакцини, які використовують у Європі та США.

Також він додав, що Київ закупить вакцини за цінами виробників.

22 січня Віталій Кличко вже заявляв, що столична влада веде переговори із кількома європейськими та американськими компаніями-виробниками, щоб забезпечити киян вакциною від коронавірусу. Влада планує закупити 1 млн доз препарату.

Кличко наголошував, що у першу чергу необхідно упередити поширення хвороби та захистити найуразливіші категорії населення: лікарів, працівників соціальних служб, сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників тощо.