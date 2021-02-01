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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Київ може підписати договір про постачання Covid-вакцин через кілька тижнів

Влада Києва планує підписати договір про постачання вакцин від коронавірусу через два-три тижні.

Київ може підписати договір про постачання Covid-вакцин через кілька тижнів

Про це повідомив міський голова міста Віталій Кличко на відкритті першого магазину IKEA у Києві 1 лютого.

Він зазначив, що нині влада столиці веде переговори про закупівлю вакцин з провідними європейськими та американськими компаніями.

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Проте міський голова не озвучив назви компаній, з якими ведуть переговори. Але Кличко стверджує, що це саме ті вакцини, які використовують у Європі та США.

Також він додав, що Київ закупить вакцини за цінами виробників.

22 січня Віталій Кличко вже заявляв, що столична влада веде переговори із кількома європейськими та американськими компаніями-виробниками, щоб забезпечити киян вакциною від коронавірусу. Влада планує закупити 1 млн доз препарату.

Кличко наголошував, що у першу чергу необхідно упередити поширення хвороби та захистити найуразливіші категорії населення: лікарів, працівників соціальних служб, сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників тощо.

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