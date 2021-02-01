Китайська компанія Sinovaс ще не надала Україні документи про ефективність своєї вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у коментарі одному з українських каналів. Він зазначив, що ефективність препарату має бути не менше 70%.

– Sinovaс ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю, – наголосив Радуцький.

За словами Радуцького, в рамках ініціативи COVAX Україна зможе отримати вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками – від AstraZeneca і Sinovaс.

Також він додав, що інфраструктура України повністю готова до вакцинації.

– В момент, коли на територію України потрапить вакцина від Covid-19 та отримає дозвіл на використання, у МОЗ готові відразу почати вакцинацію населення, – додав голова комітету.

Вакцина від Covid-19 в Україні

У МОЗ повідомили, що Україна отримає першу партію вакцин проти коронавірусу через два тижні в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Україна отримає 117 тис. доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech. Також підтвердили постачання вакцини від компанії AstraZeneca – від 2,2 млн до 3,7 млн доз препарату.